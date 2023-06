Egész évben a nyarat várjuk, majd amikor végre eljön, akkor azon stresszelünk, hogy mégis hogyan fogunk kinézni a strandon, és miként küzdünk meg a fránya plusz kilókkal. Jó hír, hogy megtaláltuk azt a darabot, ami nemcsak csinos, de testalkattól függetlenül mindenkinek jól áll, és a nem kívánt területeken is képes egy kis optikai csalást végezni. Hát nem nagyszerű? Nem meglepő hát, hogy a hírességek mellett egyre többen rajonganak a magas derekú bikiniért.

Kétségkívül ez az alakformáló bikini az idei nyár egyik legdivatosabb fazonja, és nem hiába volt nagy kedvenc már a ‘50-es években is. Már Marilyn Monroe is bolondult érte, most pedig számos sztárcsaj hordja, élükön Gigi Hadiddal.

A magas derekú bikini ismérve a háromszög fazonú bugyi, ami elfedi a has alsó részét és karcsúsítja a derekat, emellett pedig a retró szabás nemcsak kényelmes, de nem is mutat túl sokat, és szépen formál. Jobb, ha te is időben lecsapsz egyre.

Galériánkban pedig most megnézheted, hogy tényleg minden nőnek jól áll, legyen az telt, vagy épp vékony!

