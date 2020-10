Alig lehet megismerni! Berkes Olivér letolatta a haját: elárulta, mi áll a drasztikus változás mögött

Bár egy férfi esetében nem szoktunk nagyobb jelentőséget tulajdonítani egy drasztikus hajváltásnak, azonban Berkes Olivér esetében határozottan szembetűnő a változás. Az általában hosszabb fürtökkel pózoló énekes ugyanis most rendesen megnyíratta magát. És tette mindezt legújabb videóklipje kedvéért, amelyet a BSW-vel együtt forgatott. De hogy hogyan is élte meg, illetve hogy a Nem volt szép című sláger mögött milyen szerelmi csalódások bújnak meg, arról már Berkes Olivér maga mesélt a nekünk adott interjúban.

A klip kedvéért megváltál az ikonikus frizurádtól. Azt mondják, hogy egy drasztikusabb hajvágás felér egy karmatisztítással, te hogy éled meg?

Ha jól emlékszem még a stúdióban beszélgettünk a fiúkkal, hogy valami extra történés kellene a klipbe, és azonnal bedobtuk, hogy milyen jó lenne, ha lenyírnánk a hajamat amire én egyébként is titkon vágytam. Akkor röhögtünk egy nagyot és folytattuk a munkát, aztán végül tényleg megcsináltam. Nem csak, hogy imádom így a hajamat, de tényleg extraként jelenik meg a klipben. Jó döntés volt!

forrás: PR/Magneoton

Volt bármi különlegessége a klipforgatásnak?

Amennyiben különlegességnek mondható az, ha nincs engedélyünk az adott helyszínen ahol éppen forgattunk akkor volt bőven. De szerencsére profi csapattal dolgoztunk, úgyhogy megoldottunk mindent. Egyedül az időjárással gyűlt meg a bajunk, amit sajnos akkor és ott nem is tudtunk orvosolni, úgyhogy be kellett iktatnunk egy második stúdiós forgatási napot is ami nem volt tervben. Az alaptörténete is különleges véleményem szerint. Gyakorlatilag egy werkfilm lett videóklipként elkészítve és ez szerintem nagyon egyedi.

Sokatmondó a dal szövege, a saját negatív tapasztalatok hozták magukkal ezt a dalt?

A fiúk nevében nem tudok nyilatkozni, de csodálkoznék ha a múlt során nem égették volna meg magukat a nők terén. Nekem is volt részem ilyen mérgező kapcsolatban, amit most már szerencsére tanulópénzként fogok fel. Jelenleg mindhárman boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatban élünk, úgyhogy ez már a múlt.

forrás: PR/Magneoton

Egyfajta szakítós himnusznak szántátok ezt a dalt?

Ha nem is ennek szántuk, biztos lesznek emberek, akik tudnak a hangulattal és a szöveggel azonosulni. Jó húzása van a dalnak, amit már a stúdióban angol szöveggel éreztünk is. Ezt szerettük volna egy odamondós szöveggel megvalósítani és szerintem zseniálisan sikerült.

Volt már részed olyan szakításban, ami abszolút dalért kiáltott?

A dalaim nagy része így született. De persze van, amikor más életéből adaptálok, vagy akár csak elképzelem magam egy adott helyzetben és az ad ihletet. Változó, de válaszolva a kérdésedre, igen, volt amikor ki kellett írnom magamból egy szakítás történéseit.