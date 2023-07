A Barbie evolúciója az elmúlt 64 évben: fotókon az évtizedes átváltozás!

Minden túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy jelenleg az egész világ Barbie lázban ég, ugyanis július 20-án mutatták be itthon is azt a bizonyos Greta Gerwig által rendezett, Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült filmet, ami a világ egyik leghíresebb játékbabájáról szól. A filmpremier kapcsán most úgy gondoltuk, hogy érdemes egy kicsit jobban megismerni a Mattel aranyat érő találmányát, ami egyébként idén márciusban ünnepelte 64. születésnapját.

A Mattel játékvállalatot 1945-ben Harold "Matt" Matson és egy házaspár, azaz Ruth és Elliott Handler alapította. Akkoriban a játékbabák még gyerekeket ábrázoltak, ám Ruth észrevette, hogy lánya, Barbara előszeretettel öltözteti ezeket a papírbabákat felnőttruhákba, és úgy gondolta, hogy itt az ideje annak, hogy felnőtt babákat is gyártsanak. Az ötletet férjével is megosztotta, aki ekkor még nem lelkesedett a gondolatért. 1956-ban Ruth lánya egy európai nyaralás során pillantotta meg a kirakatban a többféle ruhába öltöztetett német játékbabát, a Bild Lillit, ami nagyon hasonlított arra a tervre, ami az ő fejében is megfogalmazódott, ezért vett is belőle rögtön hármat. Amikor visszatértek az Egyesült Államokba már sejtette, hogy ez a játék hatalmas siker lesz. Neki is álltak az ötletelésnek Jack Ryan tervező közreműködésével (aki Gábor Zsazsa 6. férje volt). Így született meg Barbie, teljes nevén Barbara Millicent Roberts, akit 1959. március 9-én mutattak be először a New York-i Nemzetközi Játékkiállításon.

forrás: Getty Images Barbra Handler, Ruth Handler lánya 2002-ben. Róla nevezték el az ikonikus játékbabát.

A történelem során ez volt az első játék, ami köré komoly marketinget építettek, még tévéreklámokat is kapott. A Mattel egyébként 1964-ben megvett minden jogot a Bild Lilli babához, és nem sokkal később meg is szűntették a gyártását.





Az elmúlt 64 évben a Barbie babák is változtak, a gyártó ugyanis próbált figyelni arra, hogy a játékokat az éppen aktuális trendekhez igazítsák, ennek fényében nem meglepő az sem, hogy eddig Barbie több mint 250 inspiráló karriert futott be, többek közt űrhajósként, pilótaként, tűzoltóként, újságíróként és vállalkozóként, hogy csak néhány példát említsünk! A haj-, bőr-, szemszínekről és a testalkatokról nem is beszélve! A dolog bevált ugyanis percenként több mint 100 babát adnak el.

Hogy milyen komolyabb állomásokkal járt a Barbie evolúció eddig? Kattints tovább galériánkra!

Galéria / 16 kép Barbie evolúciója az elmúlt 64 évben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ha már a Barbie babáknál tartunk, nézd meg, hogy melyik volt a legmenőbb Barbie a születési évedben!

Galéria / 18 kép Ez a Barbie baba volt a legmenőbb a születési évedben Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.