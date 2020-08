Igazi mérföldkőhöz érkezett a Barátok Közt: most végre lazíthatnak a szereplők

Nincs olyan ember ma Magyarországon, aki ne tudná, hogy kik azok a Berényiék, vagy épp Kertészék. Ki ne emlékezne olyan ikonikus jelenetekre, mint amikor az Erdélyi Tímea alakította Tilda „kisétált”, majd nem sokkal később Szabó Erika „sétált vissza” Tildaként. Ahogy Magdi anyus híres lépcsős jelenete is sokaknak beégett a retinájába… Nos, mindenki kedvenc hazai sorozata, a Barátok Közt immár 22 éve szórakoztatja estéről estére a nézőket, tegnap pedig elérkezett a 10 000. epizód is, ami példátlan a hazai televíziózásban, de bizony még nemzetközi szinten is igen nagy ritkaságnak számít.

forrás: RTL Klub

A kerek epizódszám alkalmából a készítők egy nagyon különleges résszel készültek (vigyázat, spoiler, ha még nem láttad!), a sztori középpontjában a Papp Barbara és Pesák Ádám által alakított szerelmespár, Adél és Gergő áll. A férfi sétarepülésre viszi kedvesét, ám a levegőbe rosszul lesz, elveszti az eszméletét, és Adélnak kell átvennie az irányítást. Repülőszerencsétlenség történik, amihez még csak hasonló sem fordult elő a sorozatban.

A sorozat sztárjai persze megünnepelték a jubileumi eseményt, majd elvonult mindenki a kéthetes nyári szünetére, hogy kipihenje az egész éves munka fáradalmait – persze sokan ilyenkor is lázasan dolgoznak, csak épp nem a sorozaton! Lássuk is, ki, hogyan tölti ezeket a meleg nyári napokat:

