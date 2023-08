Az esküvőnek életünk legboldogabb, vagy legalább az egyik legboldogabb napjának kéne lennie, ez azonban nem mindig jön össze. Van, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt eredetileg elképzeltük, hiba csúszik a számításainkba, vagy történik pár nem várt baki, ami miatt idegeskedünk.



Persze a legtöbb esetben ezek miatt a kis bakik miatt nem szokott a pár elválni, a következő történetben viszont valami annyira félrecsúszott, hogy a friss feleség már másnap beadta a válópert. De mesélje el a történetet a friss feleség, Claire:



„Az esküvő soha nem volt számomra fontos, de ellene sem voltam, ezért amikor 2020-ban a barátom megkérte a kezemet, úgy döntöttem, hogy oké, vágjunk bele! A szervezést ketten csináltuk, közben pedig rengeteg kompromisszumot kötöttem, ha ő szeretett volna valamit, vagy ha neki fontos volt bármi, épp ezért ezt visszafelé is elvártam. Egyetlen egy szigorú szabályom volt, amiből nem engedtem; megkértem, hogy semmiképpen ne kenjen szét tortát az arcomon, ami az esküvőkön szokás” – kezdte a történetét Claire, majd így folytatta:



„Ehelyett a férjem a lagzi közepén úgy döntött, hogy a tarkómnál megfog, és erővel belenyomja a fejemet a tortába. Ez ráadásul nem egy hirtelen döntés volt, hanem megtervezett, egy csomó pótsüteménnyel készült ugyanis, mert tudta, hogy az egész torta tönkre fog menni emiatt az akció miatt. Borzalmasan éreztem magam, és másnap közöltem a férjemmel, hogy köztünk mindennek vége, és el akarok válni. Persze a családtagjaim azóta folyamatosan hívogatnak, mindenki beszélni akar velem, azt ismételgetik, hogy hatalmas hibát követek el, és hogy nem szabadna feladni az első akadálynál. Én nem akartam feladni, de úgy érzem, hogy ha már a legelején se tartja tiszteletben a határaimat, akkor ez később sem lesz jobb...”

Persze nem is kellett több a Reddit népének, és azonnal elkezdtek kommentelni Claire történetéhez, a reakciójuk viszont nagyon megosztott volt. Sokan teljesen egyetértettek a fiatal feleség döntésével, voltak azonban páran, akik szerint érdemes lenne aludnia párat még a dologra... Most ezekből a hozzászólásokból csemegéztünk:



„Hatalmas red flag, amit a férjed tett az esküvőtökön, ráadásul az egyetlen dolgot tette, amitől féltél, az egészet pedig az teszi még rosszabbá, hogy a legagresszívabb módját választotta a tettének...”



„Ne hallgass a családra, mert nem nekik kell leélniük az egész életüket egy olyan emberrel, aki nem képes tiszteletben tartania a határaidat! Nem véletlenül érzed azt, hogy el akarsz válni, ha már az első nap így gondolod, akkor tedd meg!”



„Tényleg nagyon csúnya dolgot tett a férjed az esküvőtökön, én is kiakadtam volna rá! De az, hogy ezért képes lennél elválni, az kicsit túlzás, nem? Az életben ennél nagyobb problémákkal is meg kell küzdenie egy párnak, ha pedig azonnal kiszállsz, akkor soha nem lesz tartós kapcsolatod...”



„Abban egyetértek, hogy gáz, amit a férjed csinált, de valószínűleg ő viccként fogta fel a dolgot, és biztos, hogy nem gondolt abba bele, hogy ez neked mennyire megalázó lesz. Ha ennyiért képes vagy elválni, akkor neked abszolút nem való a házasság!”

Ti mit gondoltok, Claire jól teszi, hogy el akar válni? Szerintem túlreagálja! Persze, nem volt szép, amit a férje tett, de azért a válás az hatalmas túlzás! Szerintem igaza van Claire-nek! Ha a férje ennyire semmibe veszi az érzéseit, akkor az később sem fog változni! Megosztom az eredményt

Ha érdekel a házasság, mint témakör, akkor ezt is érdemes lecsekkolnod:

Galéria / 4 kép A házasság 4 alaptípusa és jellemzőik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria