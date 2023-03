Az Oscar-gála bár a maga módján a mai napig az egyik legnívósabb filmes díjkiosztónak számít, ettől függetlenül a vörös szőnyegen felvonuló sztárok, a hetekig kitartó, sajtótémát adó történetek és a nagy nap kapcsán egymást túllicitáló divattervezők nélkül már elképzelni se tudjuk ezt az eseményt, pedig a kezdetek kezdetén még egészen más keretek között zajlott ez a rendezvény.

A kaliforniai székhelyű Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia által szervezett első Oscar-gála 1929. május 16-án, egy magánvacsora keretein belül került megrendezésre a Hollywood Roosevelt Hotelben. A díjkiosztóra 270 vendéget hívtak meg, akik fejenként 5 dollárt (ez mai árfolyamon nézve körülbelül 87 dollárt) fizettek azért, hogy részt vegyenek az eseményen, ami egyébként messze nem tartogatott annyi izgalmat, mint most. Ugyanis már 3 hónappal korábban kihirdették a nyerteseket, így maga a ceremónia csupán 15 percig tartott, mert ennyi idő kellett az Akadémia igazgatójának, Douglas Fairbanks-nek ahhoz, hogy minden nyertesnek átadja a maga 24 karátos, arany bevonatú, britanniumból készült szobrát - amit akkoriban még nem Oscarnak hívtak, ez a név ugyanis csak 1934-ben ragadt rá, és 1939-ben vált teljesen hivatalossá.

forrás: Getty Images Douglas Fairbanks és Janet Gaynor közösen pózol a Legjobb színésznőnek járó díjjal.

Ez volt az első és egyben utolsó olyan gála, amely sem tévé (akkor még ugyanis nem volt), sem a rádió nem közvetített, a következő évben az utóbbi már végig jelen volt az eseményen, így a filmek rajongói is részesei lehettek ennek a merőben új és izgalmas élménynek. Tény és való, hogy a Jazz énekes című hangosfilm 1927-ben került bemutatásra, ennek ellenére a szakmai zsűri az első Oscar-gálán csak a némafilmeket és annak stábját díjazta, mert így látták igazságosnak, hiszen etikátlan lett volna összemérni őket. Éppen ezért sokan ezt a rendezvényt a némafilmkorszak búcsúestjének tartják.

A díjazás is egészen másként alakult akkor még, például ha egy színésznek egy évben több filmje is a mozikba került, akkor akár két játékával is elnyerhette a Legjobbnak ítélt szobrot. Így történt meg az, hogy Emil Jannings-t például a The Way of All Flesh és a The Last Command című filmjéért is díjazták, és Legjobb női főszereplő Janet Gaynor is három alakításával nyerte el az elismerést. Charlie Chaplin pedig Életműdíjat kapott a Cirkusz című filmjéért, ez akkor azt jelentette, hogy nemcsak a színészi játékát jutalmazták, de az alkotás elkészültében betöltött szerepét is, mert ő volt a rendező, ő írta a forgatókönyvet, illetve még a zeneszerzésben is szerepet vállalt.

forrás: United Artists

