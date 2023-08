A Jóbarátok minden idők egyik legsikeresebb vígjátéksorozata, amit nem csak a tévécsatornák játszanak újra és újra (a legnagyobb örömünkre), de már a streaming platformokon is bármikor nézhetjük a kedvenc részeinket.



A sorozat 1994-ben indult és 2004-ben ért véget 10 elképesztően sikeres évad után. A rajongók hosszú évekig könyörögtek a hat főszereplőnek, hogy folytassák a műsort, és legyen új évad, ám ők ezt minden alkalommal visszautasították, egészen 2021-ig. Ekkor ugyanis igent mondtak arra, hogy az HBO közreműködésével elkészüljön a Jóbarátok: Újra együtt című reunion adás, ami igazából nem egy új rész, hanem a színészek közös nosztalgiázása azok között a díszletek között, amelyeket annyira szeretett (és persze a mai napig szeret) a közönség. A sok felelevenített történet közben pedig az az érzésünk támadt, hogy a szereplők a való életben is igazi barátok voltak mindig is, a forgatásokon pedig soha nem volt semmilyen nagyobb dráma vagy konfliktus.



Ennek viszont kissé ellentmond az a pletyka, ami fénysebességgel terjed a TikTokon, és amitől lehet, hogy néhány Jóbarátok rajongó teljesen ki fog akadni...



A felröppent hír szerint ugyanis a hat főszereplő közül az egyik színész nagyon közel volt ahhoz, hogy a készítők kirúgják. Ha pedig most az alkohol- és drogproblémákkal küzdő Matthew Perryre tippelsz, akkor el kell, hogy keserítsünk, ugyanis a problémás színész nem más, mint Lisa Kudrow!

A nevét elhallgató forrás szerint ugyanis Lisa senkivel nem jött ki a stábból, és rendszeren konfliktusai voltak mind a színészekkel, mind az alkotókkal. A színésznő állítólag folyamatosan panaszkodott a karakterével (Phoebe Buffay) kapcsolatban a kollégáinak és a producereknek, ráadásul nem volt hajlandó beszélni az írókkal, méghozzá azért, mert utálta őket... Mindez pedig nyilván azért lepte meg a rajongókat, mert talán Phoebe karakterétől állt a legtávolabb a konfliktus vagy a probléma generálása, így nehéz elképzelni, hogy Lisának tényleg ennyi baja volt a tíz év során.



Lisa Kudrow egyelőre nem szólalt meg a dologgal kapcsolatban, de természetesen azonnal beszámolunk, ha ezt mégis megtenné!



Ha imádod a Jóbarátok című sorozatot, akkor azonnal katt a galériára!

Galéria / 6 kép 6 alkalom, amikor a Jóbarátok karakterei ugyanazt a ruhát viselték Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria