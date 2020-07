Újabb fotó érkezett az Avatar forgatásáról, ami azóta lázban tartja a rajongókat

A stáb két hetet töltött karanténban Új-Zélandon, de ahogy véget ért már stúdióba is vonultak, hogy folytatni tudják az előkészületeket az első jelenetek felvételéhez. A nagy pillanatról Jon Landau producer egy képet is megosztott Instagram oldalán, amelyen jól látszik, hogy már nagyban folyik a munka a Stone Street Studiosban. Ám, aki egy kicsit jobban megfigyelte a képet annak biztos feltűnt valami, ugyanis a fotón jól kivehető, hogy egy ősemberre hasonlító karakter is fel fog bukkani a produkcióban.

Természetesen minden előírásnak megfelelő szabályt betartva maszkokban és kesztyűkben dolgoznak a háttérmunkások és a studió alkalmazottai. A második részről sok mindent még nem tudni, de annyi biztos, hogy sok meglepetést tartogat majd, - főleg a képen látható szereplő miatt - illetve ha ilyen tempóban haladnak, akkor valószínűleg sikerül tartaniuk a 2021. decemberére ígért premiert, amelynek rengeteg rajongó örülne.

A folytatásban egyébként az előző rész főszereplői - Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver és Stephen Lang - is visszatér.

Ha kíváncsi vagy, mely filmek forgatását hagyták majdnem ott a színészek, akkor kattints a galériára!

Galéria / 6 kép Filmek, amelyek forgatását a színészek majdnem ott is hagyták Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria