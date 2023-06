Elfér a táskádban, és még a súlyát sem érzed: ezt a laptopot látnod kell

Természetesen a ASUS legújabb fejlesztéséről, a Zenbookról, amit most nekünk is lehetőségünk nyílt tesztelni. Összefoglalva pedig csak annyit mondanánk, minden várakozásunkat felülmúlta. Ha éppen egy új laptop beújításán gondolkodsz, akkor jó szívvel ajánljuk, sőt azt is kifejtjük, hogy mi miért tesszük rá a voksunkat.

3 fő szempont, ami miatt érdemes az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) mellet döntened!

Kényelem és stílus

Az új ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) egy kimagasló funkciókkal bíró laptop, amit a pörgős mindennapokra terveztek. Ha a te munkaeszközöd is a laptopod és mindig kéznél kell lennie, akkor tudod, mennyire fontos a kényelmes kialakítás, hogy bárhol és bármikor használni tudd. A Zenbook egy mindössze 1 cm vastag és 1 grammos készülék, ami a hátizsákodban, sőt a retikülödben is könnyen elfér. Olyan kevés helyet foglal, hogy tényleg bármikor magaddal viheted. Ezek az adatok elsőre csak számok, nekem sem mondtak túl sokat, akkor érzékeltem igazán, hogy mit is jelent az 1 cm vastagság és az 1 grammos súly, amikor a régi laptopom mellé betettem a táskám és észre sem vettem, hogy van nálam plusz egy gép. Amikor pedig munka után a barátnőimmel találkoztam és a Zenbookot vittem magammal, egyáltalán nem érzékeltem, hogy a munkaeszközöm is nálam van.

Az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) nem csak a praktikus mérete miatt említésre méltó, hanem a prémium anyagok felhasználása miatt is. A kerámia hatású fém burkolat és az alumínium-magnézium ötvözetű ház a tartósságot és az eleganciát ötvözi. Ez a laptop nemcsak nagyszerűen néz ki, de erős és megbízható is, hogy minden kihívást könnyedén túléljen.

Tudás és megbízhatóság

Az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) további előnye a gyönyörű OLED kijelző. A szemmel láthatóan jobb képminőség és a mélyebb fekete színek kiemelik a tartalmak részleteit, ami kifejezetten fontos, ha kreatív területen dolgozol, de akkor sem másodrangú, ha filmnézés közben magas minőségű vizuális élményre vágysz. Az OLED technológia nemcsak élesebb és gazdagabb képek megjelenítésére képes, de kíméletesebb is a szemünkkel szemben a hagyományos LCD kijelzőkkel. Hosszabb használat során sem terheli a szemünket, ami különösen fontos, ha munkánk során egész nap a képernyőt bámuljuk, és lefekvés előtt ledarálnánk még néhány részt a kedvenc sorozatunkból.

Ezenkívül az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) a modern hardvernek köszönhetően a jövőben is versenyképes marad. Az új generációs Intel processzor, a 16 GB memória és a 512 GB tárhely garantálják, hogy a laptop éveken át hozzávetőlegesen ugyanolyan teljesítményt nyújtson, mint a vásárlás pillanatában. Bármilyen komoly szoftverrel vagy többfeladatos munkával is foglalkozol, a Zenbook mindig lépést tud tartani veled, ezt a munkám során én is tapasztaltam.

Az új Zenbook alapból 16 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel rendelkezik, de opcióként akár 32 GB RAM-mal és 1 TB-os SSD-vel is beszerezhetjük. A 13. generációs Intel® Core™ i7-1355U processzor és az Iris® Xe grafikus vezérlő pedig bírja a nagyobb, nyers képekkel való munkát vagy a videók renderelését is, a halkan dolgozó ventillátornak köszönhetően pedig a túlmelegedéstől sem kell tartanunk. Hisz nincs is idegesítőbb, mint amikor a munka hevében le kell állítanunk a túlmelegedett gépet és szünetet kell tartanunk a technikai hiányosságok miatt. A tesztelés során a Zenbook ügyesen vette az akadályt és egyszer sem melegedett túl, pedig strapáltam rendesen.

Fenntarthatóság

Az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) egy másik dicséretes tulajdonsága a tudatos terméktervezés. A tervezők olyan környezetbarát anyagokat használtak a hangszórók, a csomagolás és a kerámiabevonatos fedőlap esetében, amelyek minimalizálják az ökológiai lábnyomot. Ez azt jelenti, hogy a Zenbook nemcsak az erőteljes teljesítményt és a lenyűgöző megjelenést kínálja, hanem elkötelezettségedet is tükrözi a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt.

Kattints a képre és tudj meg többet!

Az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) valóban egy új generációs notebook, amely minden szempontból megállja a helyét. Vékony és könnyű kialakítása, prémium anyagok, gyönyörű OLED kijelző, modern hardver és tudatos terméktervezés - mindez egyesül ebben a kivételes laptopban. Ha egy megbízható és stílusos társra vágysz a mindennapi teendőkhöz, az ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) tökéletes választás lesz számodra is.