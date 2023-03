A most 35 éves Ashley Graham jelenleg a világ egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb plus size modellje, aki elhivatottan képviseli azt, hogy a szépség nem ismer ruhaméreteket, bármilyen és bármekkora test lehet gyönyörű, senkinek nem szabadna rejtegetnie magát, pláne nem szabadna bárkit is megalázni a testalkata, súlya miatt. Ő maga 175 centi magas, a súlya általában 88 kiló körül mozog és 44-46-os méretű ruhákat hord. Olyan neves magazinok címlapjain szerepelt, mint a Sports Illustrated, a Bust vagy a Harper’s Bazaar.

Ashley Graham mindössze 22 éves volt, amikor a templomban megismerkedett Justin Ervinnel, akivel azonnal egymásba szerettek, 2010-ben össze is házasodtak.

Ashley Graham így neveli ikerfiait

Ashley Graham 2019-ben büszkén jelentette be a közösségi oldalán, hogy első gyermekével várandós, pocakját, testét, súlyát és striáit egyetlen percig sem rejtegette, büszkén vállalta az anyasággal, várandóssággal járó változásokat. 2020 januárjában született meg első kisfia, Isaac.

2021 nyarán újabb örömhírrel örvendeztette meg a fanokat a plus size sztár, bejelentette, ismét babát vár. Hamarosan ráadásul kiderült, ikerfiúk érkeznek a családba, Roman és Malachi 2022 januárjában született saját otthonukban. A szülés nagyon komplikált és fájdalmas volt, a modell erről sem volt rest beszámolni akkoriban.

Az ikrek ma már egyévesek múltak, híres édesanyjuk pedig sokat mesél róluk, még azt sem titkolta el, hogy mindössze 5 hónapon át szoptatta őket, pedig ez egy kényes, megosztó téma, ami miatt persze sok bántást kapott. Sok ember ugyanis a mai napig úgy gondolja, a szoptatás a legjobb a babának, tápszerezni csak a „lusta” és „rossz” anyukák szoktak.

„Persze voltak olyan dolgok, amikről várandósan még nem akartam beszélni én magam sem, például az, mit éreztem, hogyan változik a testem, jöttek a striák, lazult, lógott a bőröm. Ráadásul sokan azt is meg akarták mondani, szülés után hogyan tápláljam a gyermekem” - kezdte Ashley Graham egy interjúban.

„Az első gyerekemmel úgy voltam, hogy persze, naná, hogy csak szoptatni fogom. Az ikrekkel azonban hamar elkezdtem azt érezni, hogy ezt nem bírom, nem csinálom. Nem működik. Mindketten ugyanazt akarjátok? Ez nagyon melós. Szóval öthónapos korukban áttértünk a tápszerre, nem szoptattam többé. A legjobb fajtát adtuk nekik, ami csak kapható volt. A babáim pedig erősek és boldogok” - vallotta be őszintén a sztár.

Ezután rengeteg támadást kapott a neten, hogy nem jó anya, nem így kell a babákat táplálni. Erre csupán ennyit reagált:

„Szerintem nem kellene megmondanunk egymásnak, ki hogyan etesse, táplája a gyermekét. (…) Amikor a baba megszületik, elkezdi kiszívni belőled a tápanyagokat, ezért hullani kezd a hajad, aknés lesz a bőröd, a súlyod nem mozdul. Én nem szeretem másnak mutatni magam, mint, aki vagyok. Boldog vagyok azzal, aki vagyok és nem akarok hazudni!” - mondta.

És ezt olvastad már?

Galéria / 7 kép Válás szülés után: híres emberek, akik kisbabájuk világra jövetelekor mentek szét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria