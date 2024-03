20 állati filmsztár bizonyítja: nem mindig az ember a lényeg

Mától játsszák a magyar mozik az Artúr, a király című kalandfilmet, amely az igaz történetet feldolgozó Arthur – The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home című könyv adaptációja. Főszereplője Mark Wahlberg, aki egy tíznapos extrémsport-versenyen áll rajthoz csapatával Dominikán – itt szegődik melléjük egy kóbor kutya, Artúr (Arthur). A vásznon őt egy Ukai nevű négylábú alakítja – egy border collie–ausztrál juhászkutya–flandriai pásztorkutya mixről van szó. Noha maga Wahlberg allergiás a kutyákra, mégis van neki négy otthon, és Ukait is szerette volna befogadni, de trénere nem adta.

forrás: Arthur the King / Lionsgate Mark Wahlberg és Ukai

Persze nem Ukai az első négylábú filmsztár, hiszen szinte amióta film létezik, mindig szívesen foglalkoztattak állatokat. Legutóbb például a forgatókönyvéért Oscar-díjjal elismert Egy zuhanás anatómiája című moziban láthattuk Snoop szerepében Messit, akit Cannes-ban még Kutya Pálmával is kitüntettek. Egy-egy állat szerepe sokféle lehet, de a kiképzők azt mondják, már abban is nagyon sok és nagyon kemény munka van, ha egy kutya, macska vagy más szőrös, tollas, pikkelyes szereplő csak ül vagy fekszik egy jelenetben.

Mutatjuk a leghíresebb állati szereplőket:

Az InStyle Men írása.