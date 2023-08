Augusztus 3-án egy külföldi lap erősítette meg, hogy Angus Cloud öröksége három posztumusz filmprojektben is élni fog, köztük egy thrillerben, amely nagy valószínűséggel 2024-ben fog debütálni.



Fezco karakterének életre keltését követően Cloud több jelentős szereppel bővítette filmes és tévés önéletrajzát, köztük egy 2019-es cameo-val, a The Perfect Woman című valóságshow-ban, 2021-ben Ryder McLaughlin, Vince Vaughn és Miranda Cosgrove mellett szerepelt Mikey Alfred North Hollywood című vígjáték-drámájában, aztán 2023-ban tűnt fel Ethan Berger és Alex Russek The Line című filmjében, Alex Wolff, Lewis Pullman, Halle Bailey és Austin Abrams oldalán. Utóbbi volt Cloud utolsó filmes szerepe a halála előtt.



Halála előtt három filmes projektet fejezett be, köztük egy cím nélküli szörnythrillert. Az eredetileg Drakula lánya címmel készülő alkotás egy emberrabló csoport köré épül és 2024-re tervezik a premierjét. Emellett Cloud várhatóan Dan Brown közelgő horror-thrillerében, a Your Lucky Day-ben is látható lesz. Az alkotás karácsony estéjén játszódik egy kis vegyesboltban, ahol túszdráma tör ki egy 156 millió dolláros lottószelvény miatt.



Cloud harmadik filmprojektje pedig a Cloud harmadik filmprojektje pedig a Freaky Tales a Marvel kapitány rendezőinek, Ryan Flecknek és Anna Bodennek a drámája. Az 1987-ben játszódó Freaky Tales négy egymással összefüggő történetet mesél el a zene, a filmek, az emberek, a helyek és az emlékek iránti szeretetről. A drámafilmben feltűnik majd Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Jack Champion, Dominique Thorne, Normani, Keir Gilchrist és Michelle Farrah Huang is.

Annyira megdöbbentett és elszomorított minket a szörnyű hír. Angus olyan egyedülálló energiát és életerőt hozott a díszletünkbe és a munkájába. Úgy fogunk emlékezni rá, mint egy ragyogó, türelmes, lendületes emberre és egy odaadó munkatársra, akivel szerencsésnek éreztük magunkat, hogy együtt dolgozhattunk. Szörnyű veszteség. Nem régóta ismertük, de nagyon fog hiányozni. - írta nyilatkozatában a két rendező.

Angus Cloud július 31-én hunyt el, drogtúladagolásban a család oaklandi otthonában. Egyes feltételezések szerint az sem kizárt, hogy a fiatal tehetség öngyilkos lett, mert nem bírta feldolgozni édesapja elvesztését.



Az elmúlt 25 évben többször is előfordult, hogy egy szeretett filmes karakter a rajongók bánatára elhunyt, most néhány ilyen pillanatot elevenítünk fel:

