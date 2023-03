"Ott ültem a sebeimmel és vágásaimmal és sírtam" - Angelina Jolie megdöbbentő vallomása

2001-ben játszott a Tomb Raider című filmben, amely az azonos című népszerű videojáték-sorozat filmes adaptációja. Jolie már akkoriban is ismert név volt, hiszen Oscar-díjat nyert az Észvesztő című filmben nyújtott alakításáért, és számos más sikeres filmben is szerepelt.

nem akart Tomb Raider lenni

A sikerei ellenére vonakodott elfogadni Lara Croft, a Tomb Raider-franchise rettenthetetlen és kalandvágyó főszereplőjének szerepét. A Collidernek adott interjújában Jolie azt mondta, hogy nem érezte úgy, hogy ez a karakter illik hozzá, ezért először vissza is utasította az ajánlatot.

Az ismerősei közül is sokan azt tanácsolták neki, hogy ne vállalja el a szerepet, mert úgy vélték, hogy az méltatlan hozzá, miután Oscar-díjat nyert. azonban végül úgy érezte, hogy a szerep kihívás számára, ezért elvállalta.

Az, hogy igent mondott Lara Croft szerepére a Tomb Raiderben, fizikailag és érzelmileg is megterhelőnek bizonyult a színésznő számára. A filmben Jolie-nak olyan mutatványokat kellett végrehajtania, mint a tripla hátraszaltó, vagy a szörfözés a levegőben egy vékony fatörzsön. Bár Jolie kaszkadőrmutatványok iránti szeretete lenyűgözte a film rendezőjét, Simon Westet, Angelinát hihetetlenül megviselte mindez.

Néhány hónapnyi intenzív fizikai edzés és a kaszkadőrmutatványok végrehajtása után kételkedni kezdett abban, hogy képes lesz-e megfelelni Lara Croft szerepének.

"Egyik este a fürdőkádban ültem a zúzódásaimmal és vágásaimmal. Sírtam és azon gondolkodtam: 'Mit csinálok? Én ezt nem tudom megcsinálni. Még a fegyvereket sem tudom egyenesen tartani. Folyton megütöm magam a hülye copfommal. De aztán néhány hónapnyi intenzív gyakorlás után hirtelen azon kaptam magam, hogy egy kötélen lengtem és rájöttem, hogy 'Hű, erre is képes vagyok'.". - mesélte Jolie

A kétségek és kihívások ellenére Jolie kitartott, és legyőzte saját korlátait

Bár a Tomb Raider segített Jolie-nak felfedezni a kaszkadőrmutatványok és a fizikai erőpróbák iránti szeretetét, arra is rávilágított, hogy a színészet önmagában nem elég kielégítő számára. Jolie ekkor vallotta be önmagának, hogy a színészet nem hozta el számára azt a kiteljesedést, amit keresett. Angelina egyre biztosabb lett benne, hogy szenvedélye a humanitárius munka iránt, és az a vágya, hogy változtasson a világon sokkal testhezállóbb út számára, mint a színészet. A színésznő most már hosszú évek óta harcol a nők jogaiért, a menekültekért és a környezetvédelemért.

A Tomb Raiderrel kapcsolatos tapasztalatai jól mutatják, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a színészeknek, amikor fizikailag megterhelő szerepeket vállalnak. Jolie alázata az új szerep iránt és az, hogy fizikailag és érzelmileg legyőzte önmagát, segített neki abban, hogy Hollywood egyik legelismertebb és legsikeresebb színésznőjévé váljon.

