Ha az ajkaid úgy néznek ki, mint ebben a TikTok videóban, azonnal fordulj orvoshoz

A vérszegénység egy rendkívül gyakori probléma, a fejlett országokban a lakosság 30-40 százalékát érinti, leginkább a nőknél fordul elő. Kialakulásának többnyire vashiány az oka, aminek hátterében számos tényező állhat, például olyan bélbetegség, amely akadályozza a vasfelszívódást vagy nők esetében az extrém menstruációs vérzés. Ha esetleg nem hallottál volna még róla, vashiányos állapotban előfordulhat, hogy az egyén legszívesebben állandóan jégkockát rágcsálna, hideg a keze és a lába, valamint szédülhet, amikor gyorsan áll fel. A TikTok-on pedig elterjedt egy videó, amin egy másik fontos tünetre hívják fel a figyelmet!

TikTok videón a vérszegény ajkak

Sokan nem tudják, hogy nem csupán a fenti tünetek jelezhetnek vashiányt, hanem az is, ha az ajkak színe elhalványul. Erre most egy sminkmester, Lexi Michaela hívta fel a figyelmet a TikTokon, egy videóban osztotta meg, hogy kell az ajkakat rúzsozni „vérszegény száj” esetén. A mindössze 8 másodperces videó a közönség kedvence lett, 171 ezren lájkolták, 11 eren pedig elmentették későbbre a kedvencekbe.

„Ezért olyan halványak és szürkések az ajkaim? Ó, te jó ég, hogy ezt eddig nem tudtam!”



„Anyukám valahányszor rúzs nélkül lát, azonnal megkérdezi, szedem-e még a vasat!”



„Azt hittem, én vagyok az egyetlen, akinek szürkés!”



„Jesszusom, nekem is ilyen, milyen ajakápolóból színeset használok!”



„Te jó ég, nem is sejtettem, hogy ezért ilyen színű a szám!” – írták a kommentelők a videó alá



„A vérszegény ajkak nem egy orvosi kifejezés, egyszerűen arról van szó, hogy az ajkak, a bőr, a szemhéjak és a körömágy sápadtsága mind vashiányra utalnak. Ennek oka, hogy ebben az állapotban a vér a kevésbé fontos, létfontosságú szervekből a létfontosságú szervekbe áramlik, például az agyba” – magyarázta a Huffington Postnak Dr. Andrea Dean hematológus.



Az orvos hozzátette, a megfelelő táplálkozás és az esetleges betegségek felderítése és kezelése sokan segíthet az állapoton. Az étkezések alkalmával oda kell figyelni a megfelelő fehérjebevitelre, gondoskodni kell B12 vitaminról, illetve olyan ételeket kell enni, amikben sok a vas, mint a spenót, a cékla vagy a hús.



