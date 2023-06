Olyan, mintha tegnap lett volna, hogy véget ért Amber Heard és békésnek kicsit sem mondható tárgyalása, pedig már több, mint egy év eltelt azóta. Ez idő alatt a színész élete is 180 fokos fordulatot vett, újra szerepel filmekben, sőt még a cannes-i filmfesztiválon is feltűnt – bár a rossz fogai sajnos ellopták a show-t.

Mindeközben Amber Heard is új életet kezdett, a színésznő otthagyta Hollywoodot és egészen Spanyolországig jött, itt telepedett le lányával, Unaggal. Sőt, mi több, Amber megtanult szinte tökéletesen spanyolul, hogy jobban menjen a beilleszkedés.

A színésznő nemrég megerősítette azt is, hogy újra kap ő is filmes megkereséseket, a legfrissebb hírek szerint pedig várhatóan június végén megjelenik a 69. Taormina Filmfesztiválon Szicíliában is, ahova új filmje premierje miatt érkezik. Az In The Fire című természetfeletti thriller lesz az első olyan filmje, ami a rágalmazási per óta megjelenik, a filmfesztivál pedig az első olyan nyilvános esemény, amin részt vesz.

Az 1899-ben játszódó filmben pszichiátert alakít, akit megbíznak egy gyermek kezelésével.

