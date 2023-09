Ilyen létezik? Amal Clooney szoborszerű alakjától rajzolni sem lehetne tökéletesebbet

Az idén második alkalommal megrendezett Clooney Foundation for Justice’s Albie Awardson szép számmal tiszteletüket tették Hollywood hírességei. Cloobey-ék jótékonysági gáláján olyan embereket ünnepeltek, akik hatalmas kockázatot vállalva az igazságszolgáltatásnak szentelték életüket.

Hollywood legragyogóbb sztárjai George és Amal Clooney-val ünnepelték az igazság védelmezőit

A power couple Darren Walkerrel, a Ford Alapítvány elnökével közösen tisztelgett a nők jogai, a szabad újságírás, az emberi jogi aktivizmus és a demokrácia védelme terén elért eredmények előtt. Az idei Albies, amelyet Albie Sachs bíróról neveztek el a dél-afrikai apartheid felszámolásában játszott szerepe miatt, számos híres szószólót fogadott, mint például Anne Hathaway-t, Matt Damon-t, Heidi Klum-ot, Mary J. Blige-t, Daniel Craiget, Rachel Weiszt, Kate Moss-t, Sofia Vergarat és másokat.

Az est házigazdági pedig most is kitettek magukért. Amal Clooney szoborszerű alakját egy fehér flitteres ruhában mutatta meg, ami olyan szépen kiemelte a vonalait, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy rajzolni sem lehetne szebbet, mint felesége!

