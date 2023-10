Féltik a rajongók a Jóbarátok sztárját - aggasztó fotók láttak napvilágot róla

Matthew Perry életrajzi könyve, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing novemberben debütál. A Jóbarátok 53 éves sztárja memoárjában őszintén mesélt mindarról, amit az évek során átélt függőségei miatt, és arról is, hogy a halál torkából hozták vissza az orvosok.

Matthew Perry saját bevallása szerint már 24 éves korában alkoholproblémákkal küzdött, 34 éves korára pedig már teljesen elveszítette a kontrollt. Később gyomor-bél perforációval diagnosztizálták és napokig küzdöttek az életéért, mivel a vastagbele kiszakadt az opioid-függősége miatt. Matthew Perry két hetet töltött kómában, öt hónapon át kórházban élt, illetve kilenc hónapig kolosztómiás zacskót kellett használni. Az orvosok kezdetben azt mondták a családjának, alig két százaléknyi esélyt látnak arra, hogy felépülhet, mivel ECMO-gépre kellett kapcsolniuk.

„Mire 34 lettem, már tényleg sokszor bajba keveredtem. Voltak azért olyan időszakok ezalatt, amikor józan voltam. És találd ki, melyik szezonban jelöltek díjra, mint legjobb színészt?”

A People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy természetesen akkor hozta a legjobb formáját, amikor józan volt, ami nem is meglepő, hiszen súlyosan függő időszakában naponta 55 Vicodint szedett.

Matthew Perry most már évek óta tiszta és nem győzi hangoztatni, mennyire hálás az életéért. Éppen ezért ijedtek meg a rajongói, amikor nemrég új fotók láttak napvilágot a színészről. Perry valóban kicsit csapzott és fáradt a fotókon, de könnyen előfordulhat bárkivel, nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. A kommentszekciót mégis elárasztották az aggódó hozzászólások.

Reméljük, minden rendben van Matthew Perry-vel:

EXCLUSIVE: Matthew Perry cuts a casual figure as he steps out in sportswear for low-key outing https://t.co/RtCcsMsurJ pic.twitter.com/LAIQauB7uW — Daily Mail Online (@MailOnline) October 5, 2023

