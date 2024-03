A veséd és a csontjaid bánhatják az A-vitamin túladagolást: de hogyan kell helyesen szedni a bőr és a szem vitaminját?

Az A-vitamint legtöbben a szem vitaminjakén ismerik, pedig számos jótékony hatása van. A zsírban oldódó vitamint más néven retinolnak vagy karotinoidnak is nevezik, és a természetben is előfordul. Megtalálható a tengeri halakban, a tejtermékekben, a tojássárgájában és olyan gyümölcsökben, mint a sárgarépa, a sütőtök, a sárgadinnye vagy a paprika. Az állati forrásból származó A-vitamin a retinol, a jellemzően növényi forrásból származó A-vitamin pedig a karotinoid.

Mire mindenre jó az A-vitamin?

védi a szem és a bőr egészségét, a pattanások ellen is hatásos

részt vesz a hámsejtek képződésében

a köröm, a haj és a fogak egészségét is elősegíti

erősíti az immunrendszert

hozzájárul a sejtek megfelelő működéséhez

Ebből kifolyólag a hiánya miatt romlani kezd a szem, töredezett lesz a köröm és a haj, kiszáradhat a bőr, sőt az immunrendszer is gyengülhet, vagyis a betegségekből való felgyógyulás sokkal tovább tarthat. A napi ajánlott mennyiséget több minden is befolyásolja: a túlzott stressz, a dohányzás és az alkoholfogyasztás is megemeli a vitaminszükségletet, de általánosan 3000 NE javasolt a férfiaknak és 2300 NE a nőknek. Mivel zsírban oldódik, érdemes étkezés előtt vagy közben bevenni a vitamint, esetleg alapból olyat vásárolni, ami olívaolaj kapszulában van. Arra viszont nem árt odafigyelni, hogy a magas koleszterinre szedett gyógyszer, a cinkszegény étrend és a savlekötő is akadályozhatja a vitamin felszívódását.

forrás: Getty Images/Tanja Ivanova Az A-vitamin elengedhetetlen a szervezet megfelelő működése szempontjából.

Túladagolható az A-vitamin?

Bár nem valószínű, de előfordulhat, ugyanis a szervezet képes akár 2 évre elegendő mennyiséget is eltárolni, így a túlzásba vitt szedése mérgezéshez is vezethet. Persze ritka, de előfordulhat, ha valaki rendszeresen magas A-vitamin tartalmú életeket fogyaszt és közben vitaminpótló készítményeket is szed. A túladagolásnak számos tünete van: fáradékonyság, kiszáradó ajkak és szemek, hajhullás, viszketés, romló látás, gyomorpanaszok, hányás és vesebántalmak, illetve csontok elváltozása. Persze ezek a tünetek más betegségeket is jelezhetnek, így a kivizsgálás mindenképp szükséges, ha ezeket észleled magadon.

Mi történik, ha hiány lép fel a vitaminból?

Kutatások szerint az A-vitaminhiány 20 év alatt vaksághoz vezethet, bizonyos daganatok kialakulásához is vezethet, a bőr pikkelyessé válik és nincs, ami megvédje a bőrfertőzésekkel szemben.