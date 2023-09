A tanúm tönkretette a nagy napomat! Úgy ledöbbentem, hogy a saját esküvőm közepén felálltam és eljöttem

Az esküvő életed egyik legfontosabb napja, hiszen ez az a pillanat, ami tényleg csak rólad és a párodról szól, na meg kettőtök szerelméről. Ráadásul az eseményt rengeteg szervezés, idegeskedés és persze sok-sok pénzköltés előzi meg, így érthető módon mindenki azt szeretné, hogy amikor eljön az esküvő napja, minden a lehető legtökéletesebb legyen.



De mi van akkor, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt te eltervezted? Persze kisebb bakik előfordulhatnak, az teljesen normális, de van, hogy az álomból rémálom lesz, ami akár annyira is elfajulhat, hogy a pár valamelyik (vagy MINDKÉT) tagja inkább hazamegy... A következő sztoriban pontosan ez történt, de a részleteket mesélje el inkább maga a menyasszony, Kate:



„Azt hittem, hogy az esküvőm olyan lesz, mint egy Disney mese, ez viszont nagyon nem így történt... Egy ideig mondjuk ilyen volt, minden tökéletesen és idilli módon alakult, aztán eljött a beszédek ideje és minden széthullott. A tanúm ugyanis felállt, elkezdte mondani a beszédet, amit az esküvőnk alkalmából írt, majd úgy döntött, hogy közben megkéri a barátnője kezét. Erről ráadásul egy szót sem szólt előre nekem vagy a páromnak... Innentől kezdve persze minden figyelem rájuk irányult, mindenki velük foglalkozott, és valahogy az egész násznép elfelejtette, hogy egyébként a MI esküvőnkön vannak...” – kezdte a történetét Kate, majd így folytatta:



„Ha pedig azt gondolod, hogy ennél nem lehet rosszabb, akkor el kell, hogy keserítselek! Az ifjú jegyespár ugyanis megkérte a DJ-t, hogy játssza le az ő közös számukat, amire táncolhattak, ezután pedig az esküvőn lévő párok mind elkezdtek a DJ-hez menni különböző kérésekkel... Mondhatni káosz volt az egész, még az első táncunkra se figyelt senki, mert annyira széthullott a rendszer, hogy akkor az emberek pont ettek (pedig nem akkor kellett volna). Egy idő után közöltem a férjemmel, hogy én hazamegyek, ő pedig egyetértett velem... Csak a szüleinktől köszöntünk el... Hát ilyen volt az esküvőnk...”

A Redditen leírt sztori persze nagy port kavart, a legtöbb ember ugyanis nem értette, miért volt ennyire tapintatlan a tanú, na meg aztán az egész násznép:



„Nagyon gáz, amit a tanúd csinált, ez tény, na de a násznép viselkedése ezek után még minősíthetetlenebb volt! Milyen ismerőseid vannak?!”



„Felháborító, hogy a tanúd, aki elvileg közel áll hozzád ezt tette veled! Az lett volna a minimum, hogy megkérdezi, hogy neked rendben van-e, ha a beszéd közben kéri meg a barátnője kezét (a válaszom egyébként ebben az esetben is nem lett volna, ha az én esküvőmről lenne szó.).”



„Nem elég, hogy magára vonta a figyelmet a tanú, de aztán még azon is volt, hogy továbbra is rá és a barátnőjére figyeljen mindenki... Ilyen barátra nekem nem lenne szükségem!”



Ha pedig szegény Kate-tel ellentétben óvatosabban és jobban akarod összeállítani a vendéglistát, akkor katt a galériára tippekért!

