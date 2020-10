A leggings nem slampos! 5 stílustipp, amivel drágábbnak tűnhet vele az outfited

Bár azt tudjuk, hogy a leggings egyike a világ legkényelmesebb ruhadarabjainak, egy igazán stílusos szettet nem olyan könnyű összehozni vele. A leggings egyszerű, jól variálható darab, ám ha nem fektetsz hangsúlyt a részletekre, akkor könnyen unalmas és slampos lehet a végeredmény. De fashionisták tudják, hogyan kell ezt csinálni, szóval most mutatunk pár menő szettet influencerektől, akik mind értenek hozzá, hogy ütheted meg egy leggigsel is a high-end szintet. Szóval hajrá, többé ne úgy gondolj a fekete leggings-re, mint a legkényelmesebb hétvégi rohangálós ruhadarabra, legyen ez nálad is a farmer új alternatívája - mutatjuk, hogyan csináld!

1. Szövetkabát + leggings + sneaker

2. Bőrkabát + leggings + Bakancs

3. Bőr blézer + leggings + lovaglócsizma

Victoria Beckham olyan stílusosan viseli a leggingst, mint előtte soha senki Divat Nem érdekel Elolvasom

4. blézer + Leggings + chunky csizma

5. Vinyl ballonkabát + Leggings + térdcsizma

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 9 kép Meglepő visszatérő: újra ultramenő a bőr zakó Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria