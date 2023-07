Most már be merem vallani, nekem 33 éves koromig nem sikerült megtalálni a nőgyógyászt, akiben feltétel nélkül megbíznék. Sok-sok éven keresztül csak és kizárólag azért látogattam el a nőgyógyászati rendelőbe, hogy felírassam a fogamzásgátlót. Ha aktuális volt a szűrővizsgálat is, arra biztosan nem emlékeztettem az ügyeletes szakorvost, sőt, magamban nagyon drukkoltam, hogy lehetőleg ne jusson eszébe. Ugyan a vizsgálatokon nem történt soha semmi „különös”, rendszeresen éreztem magam kiszolgáltatva, számonkérve, megdorgálva, néha még megszégyenítve is. Sokszor kaptam rosszalló megjegyzést arra, hogy szőrtelenítek odalent, tangát viselek és tampont használok. Ezek a megállapítások sokkal inkább érződtek leckéknek, mint tájékoztatásnak, amiket az orvosok rendre fejcsóválva, vagy akár kifejezetten indulatosan adtak elő, én pedig teljesen megszeppenve, mély hallgatásokkal nyugtáztam, hogy ezek szerint én gyakorlatilag mindent rosszul csinálok. Amikor egy alkalommal HPV-t mutatott ki a szűrés, és fogalmam sem volt, hogy mit is takar pontosan ez a három betű, minden magyarázat nélkül csak elém rakták az „ítéletet”, rajta a szöveggel: magas kockázatú. Láthatóan kitört rajtam a frász, amire vigasztalásul annyit mondott az asszisztens, hogy „nem kell aggódni, legrosszabb esetben kivágjuk”. De hogy mit, miért, mikor, azt már meg sem mertem kérdezni, mint ahogy azt sem, hogy hogyan kaphattam el, mennyire gyakori betegségről van szó és mik a felépülési esélyeim. A villámgyors és legkevésbé sem empatikus helyreigazítás után nem csoda, hogy úgy éreztem, rajtam itt nem akarnak segíteni, és bárcsak soha többet ne kellene visszajönnöm. Persze lehetett volna már huszonévesen is annyi eszem, hogy előbbre sorolom az egészségem a buliknál és az új ruháknál, és inkább keresek egy olyan orvost, aki lehet, hogy vizsgálatonként elkér húszezer forintot, de legalább tudja a nevem. De nem volt. Inkább kerültem tovább a vizsgálatokat, még olyankor is, ha nyilvánvaló, de nem elviselhetetlen panaszaim voltak.

forrás: Getty Images

A szorongás 50 árnyalata

A gynecology anxiety, azaz a nőgyógyászati vizsgálattól való szorongás egy létező jelenség, csak keveset hallunk és beszélünk róla. És ha neked is van, fontos, hogy tudd, nem veled van a baj.

A menstruációs ciklus számos lélektani aspektusa mellett magától a helyzettől, a kiszolgáltatottságtól való félelem is meghatározza. A szorongás hátterében olyan alapvető okokat is fellelhetünk, mint a levetkőzéstől való félelem, a szégyen, a vizsgálat okozta kellemetlen érzés vagy akár fájdalom, de az aggodalom oka lehet egy korábban elszenvedett szexuális trauma is. Amikor a legelső nőgyógyászati látogatásra sor kerül, megjelenhet egy klasszikus „orvos-szorongás”, amikor a félelem tárgya az, hogy a fiatal nem rendelkezik tapasztalattal arra vonatkozóan, hogy milyen vizsgálatokat és hogyan fognak rajta elvégezni. - magyarázza Bajcsai Flóra, pszichológus.

Amit nem ismerünk, attól tartunk, különösen, ha mindezt félmeztelenül kell megtapasztalnunk. Krauth Barbara szülész-nőgyógyász is egyetért abban, hogy alapvető gond, hogy sok fiatal nőnek az első nőgyógyászati szűrés előtt egyáltalán nincs része bizalmi orvos-beteg kapcsolatban.

Egy átlag tizenéves lánynak egyszerűen nincs oka rendszeresen orvoshoz járni, így a nőgyásznál minden újdonság számára. Az évenkénti szűrővizsgálatra én általános vizitként is tekintek. Ilyenkor legalább látja a tinit egy orvos, akinek bátran megmutathatja a laborját és bármit megkérdezhet tőle, azt is, ami nem kifejezetten nőgyógyászati jellegű. Én erre biztatom a pácienseimet, hiszen, ha bármi gyanúsat látok, hallok, tudok ajánlani számára egy jó specialistát.

- fűzi hozzá Dr. Krauth Barbara, aki már-már missziójának érzi, hogy megalapozza a tinédzser lányok egészségtudatosságát, nőiességükhöz fűződő viszonyát és orvosokba vetett bizalmukat. Mert kényszeríteni senkit nem lehet, ha pedig elmaradnak a látogatások, annak visszafordíthatatlan következményei lehetnek.

Káros mellékhatások

A méhnyakrák 5-10 év alatt fejlődik ki, a pontos kialakulási ideje nagyban függ a páciens életmódjától és genetikai hajlamtól, de aki jár szűrővizsgálatra, annál valószínűleg időben, még kezelhető stádiumban felismerik. És bár a fiatal lányok többsége ma már be van oltva a 9 komponensű HPV oltással, ez nem azt jelenti, hogy nekik ne lenne szükséges az évi egy vizsgálat. Ilyenkor ugyanis gyulladásokra, gombás fertőzésekre, hormonális zavarokra, endometriózisra és számos egyéb problémára is fény derülhet.

A méhnyakráktól félünk a legjobban, de a rutin vizsgálat során felismerhetünk olyan krónikus betegséget is, amit ha időben elcsípünk, akár alternatív gyógymódokkal is kezelhetünk. Ha viszont túl későn diagnosztizálunk, például endometriózist, akár harmad- vagy negyedfokú állapot is kialakulhat, ami már meddőséggel járhat. De a beszélgetések legalább olyan fontosak, mint a tényleges vizsgálatok. Ilyenkor felmerül a fogamzásgátlás kérdése is, amiről teljes tájékoztatást kap a páciens és ez remek lehetőség arra is, hogy az orvos eloszlassa a tévhiteket, amiket a lányok az internetről szednek össze vagy a barátnőiktől hallanak.

A nőgyógyászati betegségek megelőzése mellett arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy milyen következményei lehetnek, ha engedjük eluralkodni magunkon a szorongást. Bajcsai Flóra is óva intene mindenkit attól, hogy szőnyeg alá söpörjük a problémát

Ez a félelem gyakran és sok nőt tart vissza attól, hogy rendszeresen és hatékonyan (tehát minden panaszt felsorolva) vegyen részt nőgyógyászati vizsgálatokon. Ez már önmagában nézve is nagy kockázat. Emellett a szorongásos zavar hosszú és rövid távon is okozhat egyéb testi panaszokat, mint például emésztőrendszeri tüneteket (görcsös fájdalom, hasmenés, gyomorfekély, hányás), szív- és érrendszeri problémákat (hipertónia), alvászavart (elalvási vagy átalvási nehézségek), fejfájást, ezek mellett pedig depressziót is.

Van még kérdés?

Mint az élet megannyi területén, a nőgyógyásznál is tudatában kell lennünk a jogainknak, és tudnunk kell képviselnünk az érdekeinket. Ha valami nem a mi tempónkban történik, valami kényelmetlen, vagy valamit nem értünk, kételyeink vannak, akkor bizony meg kell szólalni, különben bármilyen jó is az orvosunk, nem fog tudni segíteni. De miért nyílik szóra a páciens szája olyan nehezen az orvosi székben? Erről is kérdeztük Bajcsai Flóra, pszichológust.

Az ember rendszerint másfajta tudatállapotban van egy orvosi rendelőben, mint otthon. Ilyenkor sokkal könnyebben felejti el a megbeszélteket, akár nehezebben is értelmezi amit az orvostól hal, mivel személyesen érintett. Ha valamit nem ért, nem szabad, hogy rosszul érezze magát attól, hogy többször visszakérdez, hiszen hosszú távon és a gyógyulás szempontjából a megértés a legfontosabb. - Bajcsai Flóra, pszichológus

Előfordulhat az is, hogy a szorongásunkat felerősíti, hogy nem szimpatizálunk az orvossal, feszengünk a jelenlétében, ilyenkor egész egyszerűen váltani kell. Ehhez először is át kell gondoljuk, hogy kit is keresünk. Van, akit a nagy korkülönbség feszélyez, vagy éppen az, ha ellenkező nemű az orvosa, ami önmagában nem probléma, hiszen ma már gond nélkül „válogathatunk”.

Az idősebb generációhoz tartozó páciensek jellemzően az idősebb, férfi orvosokban bíznak meg könnyebben, hiszen ehhez a “felálláshoz” szoktak hozzá. De teljesen érthető az is, hogyha egy fiatal lány komfortosabban érzi magát egy korban hozzá közelebb álló, női orvos kezei között, és szívesebben megnyílik neki akár a szexuális szokásaival kapcsolatban is. Bármi is legyen a preferencia, ha orvoskeresésre kerül a sor, nyugodtan lehet a klinikák betegirányító ügyintézőinek segítségét kérni a választáshoz, hiszen ők pontosan ismerik az ott praktizáló orvosok szakterületét és személyiségét egyaránt. - Bajcsai Flóra, pszichológus

A nekünk való orvos kutatására nem szabad sajnálni az időt, hiszen a bizalom évek alatt mélyül el, és ha későbbiekben komoly problémával találnánk szembe magunkat, erre tudunk majd támaszkodni igazán. Az első felvilágosító beszélgetésektől a gyermekvállalást érintő kérdésekig hosszú út vezet, és miért ne akarnánk, hogy egy igazán hozzáértő és minket jól ismerő kísérjen el rajta.

Mielőtt bárki túl nagy elvárásokat támasztana maga és a leendő bizalmasa elé, csekkoljuk a realitást! Bármilyen körültekintően választunk orvost, bármilyen bátran kérdezünk, és tartjuk be az orvosi javallatokat, valószínűleg a nőgyógyászati vizsgálatra járás senkinek nem lesz a kedvenc hobbija. De lehet egyszerre szakmai és emberi, - ahogy Bajcsai Flóra mondja „pont elég jó élmény” ahhoz, hogy kialakuljon a feltétel nélküli bizalom. Ja, egyébként szépen lassan kijelenthetem, hogy még én is megtaláltam az igazit!

Megkérdezettek:

Dr. Krauth Barbara, szülész-nőgyógyász, Czeizel Intézet

Bajcsai Flóra, pszichológus, Budai Pszichológus Központ

Így válassz nőgyógyászt: Listázd az igényeid! Keress egy szimpatikus intézményt! A betegirányítónak részletesen írd körül, milyen helyzetre, milyen orvost keresel! Kérj konzultációs időpontot! Mesélj magadról, kérdezz, beszélgess! Ha sikerült az első alkalommal feloldódnod, nyertél! Ha nem érezted a kémiát, keress tovább! Ne feledd: a hosszútávú szorongással sokkal többet veszíthetsz, mint néhány konzultáció díja!

Ez a cikk eredetileg a JOY magazinban jelent meg.



