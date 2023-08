A környezettudatosság a fürdőszobádban kezdődik: így lehet fenntartható a bőrápolási rutinod

A globális felmelegedés sajnos évről évre egyre több aggodalomra ad okot, ezért a klímaszorongás mára a mindennapjaink részévé vált: egy nemzetközi tanulmány szerint a 16 és 25 év közötti korosztály 84%-a legalább mérsékelten, 59%-a pedig nagyon vagy rendkívüli módon retteg az éghajlat-változástól és annak következményeitől. Az ökoszorongás a mentális egészségünkre is hatással lehet: akár depresszió vagy függőségek kialakulásához vezethet. És bár a félelem kezdetben lebéníthat minket, a szakemberek azt mondják, éppen a klímaszorongás az, ami cselekvésre ösztönözhet minket: arra inspirálhat, hogy átgondoljuk, mit tehetünk a hétköznapokban a Föld jövője érdekében. Számtalan olyan apró szokást beiktathatunk az életünkbe, amivel változást idézhetünk elő: az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio például kijelentette, hogy amennyiben Amerikában mindenki a vegán hamburgerre szavazna a hagyományos helyett heti egyszer, a bolygónk annyira fellélegezhetne, mintha közel 12 millió autót kivonnának a forgalomból.

Mondj zöldet a fürdőszobádra!

A klímaszorongással tehát úgy veheted fel a harcot, ha arra fókuszálsz, amit te irányíthatsz: például azt, hogy milyen termékekből állítod össze a beauty rutinodat. A kutatások azt bizonyítják, hogy szépségipar a legszennyezőbb iparágak közé tartozik: csak 2018-ban 152,1 milliárd darab szépség-, és testápolási csomagolást adtak el világszerte, amelyek jelentős részét soha nem fogják újrahasznosítani. Az ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében a fürdőszobánkban is a fenntarthatóságra kell törekednünk: olyan márkákat kell előnyben részesítenünk, amelyek komposztálható, könnyen újrahasznosítható, újratölthető vagy újrafelhasználható csomagolással árulják a termékeiket. Na persze az sem mindegy, mit rejt a fenntartható külső, hiszen nemcsak a csomagolás lehet káros a bolygóra, hanem a termékekben található mérgező vegyszerek is, melyek a lefolyón keresztül a vizeinkbe kerülhetnek és károsíthatják az ökoszisztémákat. Ráadásul az olyan összetevők, mint a pálmaolaj hozzájárulnak az erdőirtáshoz és az éghajlat-változáshoz.

A fenntartható bőrápoló márkák etikusak: környezetbarát termékeik biológiailag lebomlanak, nem jelentenek veszélyt a tengeri élővilágra, illetve csak tanúsított cruelty free és bio összetevőket használnak.





Kattints a képre a és fedezd fel a Le Petit Marseillais termékeit!

Minél kevesebb, annál jobb?

A kevesebb több elv a szépségápolásra is igaz: valójában akár pár lépésre leszűkíthetjük a rutinunkat, anélkül, hogy a bőrünk látná ennek kárát, emellett a vízpazarlásra is kiemelten oda kell figyelnünk. A jó hír az, hogy a szakértők szerint valójában nincs is szükségünk hosszú, forró fürdőkre, sőt, ezek igazából roncsolják a bőr természetes olajrétegét és szárazabbá, hámlóbbá tehetik a bőrünket. Akiknek pedig különösen érzékeny a bőre azoknak érdemes 10 percen belül kiszállniuk a zuhany alól, hogy elkerüljék a bőrük kiszáradását. A legtöbb ember egyébként túl sok tusfürdőt használ, amit természetesen nehezebben, hosszabb idő alatt mos le magáról, ezáltal ismét csak megfoszthatja a bőrét a természetes olajrétegétől: hacsak nem intenzív edzés után akarunk felfrissülni, a karjainkat illetve a lábainkat akár vízzel is leöblíthetjük.





Egy mindenkié?

A Le Petit Marseillais tusfürdőket például kortól és nemtől függetlenül bárki használhatja, szóval a családoddal, de akár a pasiddal is megosztozhatsz rajtuk, így nem kell több terméket felhalmoznotok a zuhanykabinba. A természetes összetevőkből álló krémtusfürdők és tusfürdők fenntartható csomagolásban kerülnek a boltok polcaira, a narancsvirág, az őszibarack & nektarin, a málna & bazsarózsa, az olívalevél és a vadrózsa illatú termékeik percek alatt Provence tájaira repíthetnek téged, hidratálják és táplálják a bőröd. A formulájuk több mint 90%-ban természetes eredetű, pH semleges és színezékmentes, az ikonikus formájú flakon pedig 100%-ban újrahasznosítható. A zuhany-rutin zárásaképpen érdemes befektetned egy minőségi hidratáló krémbe is, így nem kell gyakran újrakenned magad vele: ebből mindig csak annyit használj, amennyi éppen befedi a bőrödet. Ezt egyébként a zuhanyból való kilépést követő 3 percen belüli fel kell vinned, mert a testápoló ebben az esetben segít megelőzni az úgynevezett „transzepidermális vízvesztés” okozta kiszáradást, valamint ezáltal segíthet helyreállítani a bőr védőrétegének egészségét is.