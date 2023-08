A konyha eleganciája matt feketébe öltöztetve

Neked is bókoltak már azzal barátok és kollégák, hogy „te más vagy, mint a többi csaj”? Az elismerő szavak jól tudnak esni, még akkor is, ha a ki nem mondott kisbetűs rész úgy hangzik: „mert a többi csaj irtó gáz”. De tényleg velük van a baj? És tényleg csak úgy tud érvényesülni egy nő, ha elnyomja a többit? Most nagyon utánanéztünk ennek.