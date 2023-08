Ezt még a legnagyobb rajongók sem tudták! A Harry Potter két csillaga 9 évig járt titokban egymással

A Harry Potter-filmek (és persze nyilvánvalóan a könyvek is) hatalmas hatással voltak, vannak és lesznek az emberekre, így nem meglepő, hogy még az utolsó film (Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész) premierje után 12 évvel is mindenkit érdekelnek az egykori szereplők.



Meg úgy összességében persze mindent tudni szeretnénk a Harry Potter-filmek világáról, a forgatásról, arról, hogy a szereplők hogyan jöttek ki egymással, szóval jöhet bármi, ami Roxforttal és a varázslókkal kapcsolatos.



Talán pont ezért lepődtünk meg annyira, amikor nem is olyan régen kiderült, hogy két egykori szereplő annyira szimpatikusnak találta egymást, hogy titokban kilenc éven keresztül jártak! Ha pedig most automatikusan azt gondolod, hogy Emma Watson és Tom Felton voltak azok, akik teljesen egymásba szerettek a forgatások alatt, akkor sajnos el kell keserítsünk, de nyugi, így is nagyon meg fogsz lepődni! Luna Lovegood megformálója, vagyis Evanna Lynch ugyanis fülig belezúgott Harry Potter apukájába, vagyis annak fiatalkori énjébe, Robbie Jarvisba. Robbie a Harry Potter és a Főnix rendje című filmben tűnt fel egy visszaemlékezős jelenetben, amikor is James Potter egy varázslattal lefegyverzi Piton professzor fiatalkori karakterét.

A dolog érdekessége pedig egyértelműen az, hogy Evanna és Robbie 9 évig alkottak egy párt, erről viszont szinte senki nem tudott!

És bár már szakítottak, mégis közeli barátok maradtak, Robbie például 2020-ban posztolt egy képet Evannáról az Instagramjára, amihez a következő szöveget írta:



„A legboldogabb születésnapot annak, aki mindig örül, ha kiskacsákat láthat!”

