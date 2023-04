Nemcsak azért, mert Weasley és, mert Harry szerelme, hanem erős és független női karaktere a jól ismert történetnek, aki sok szempontból tört utat a nők számára azzal, hogy mindig a saját érzései és döntései alapján cselekedett, nem félve mások véleményétől.

A könyvekben sokkal nagyobb teret kapott, mint a filmekben, a filmek közül viszont a második rész, A titkok kamrája ismertette meg velünk a személyiségét. Az ő karaktere bizonyította be, hogy mellékszereplőből is lehet főszereplő, méghozzá úgy, hogy nem tárja elénk minden titkát, ami sok szempontból adott okot arra, hogy kicsit bővebben is utánajárjunk a szépséges Weasley lány karakterének.

Lássuk, melyek ezek!

10 dolog, amit még a legnagyobb Harry Potter rajongók sem tudtak Ginny Weasley-ről

