90 évesen ment nyugdíjba: 74 évig dolgozott és egyetlen egy napot sem szabadságolt az évszázad dolgozója

Melba Mebane ebben a hónapban ünnepelte nyugdíjba vonulását a texasi Tylerben található Dillard's-nál töltött hosszú, több mint hét évtizedes karrier után.

1956-ban, mindössze 17 évesen kezdett el dolgozni a kiskereskedelmi cégnél, ahol liftes lányként kezdett, majd a kozmetikai részlegre került.

Most lenyűgöző karrier után, a 90 éves hölgy nyugdíjba vonult, hátrahagyva a rengeteg kollégát és ügyfelet, akik az évek során nagyon megszerették őt.

Melba arról volt ismert, hogy minden nap mosolyogva jelent meg a munkahelyén - még beteget sem jelentett SOHA!

Kiválóan teljesített, és nem volt olyan ügyfél vagy munkatárs, aki ne szerette volna.

A tyleri Dillard's üzletvezetője, James Saenz szerint Melba nagyon sokak életére hatással volt. A Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta: "Melba adja meg az alaphangot mindenhez. El tudják képzelni, hány embert tanított és képzett arra, hogy többre törekedjenek?".

Hozzátette, hogy elképesztő belegondolni, hány ember lelkét érintette meg a 90 éves hölgy. James kifejtette, hogy mind az ügyfeleket, mind a csapatot életvezetési tanácsokkal látta el, és a céltudatos és kedves személyiségének köszönhetően Melba hamar barátságot kötött mindenkivel.

Az idős asszony elmondta, hogy nagyon örül, hogy ilyen nagyszerű hölgyekkel dolgozhatott együtt, akik szeretnek enni és nagyokat nevetni. Melba hozzátette, hogy nagyon boldog, hogy igaz barátságokat kötött, hiszen ezek a kapcsolatok még jobban megszerettették vele a munkáját.

Melba fiának, Terry Mebane-nek is kedves emlékei vannak édesanyja munkahelyéről, mert tudja, hogy minden nap azért ment be dolgozni, mert szerette, amit csinált, és ez a hozzáállás őt is inspirálta.

A Fox Newsnak elmondta, hogy gyakran lógott édesanyjával a munkahelyén, gyakorlatilag a Dillard's-ban nőtt fel.

"Ő egy daráló. Az üzlet 10 órakor nyitott, de ő a legjobb parkolóhelyet akarta, ezért 9 és 9:15 között már itt volt. Ő volt az első ember az ajtóban, és készen állt, hogy dolgozzon. Ebédidőben is csak 30 percig volt távol. Elhozta az ebédjét, felment az emeletre, hogy 25 perc alatt megebédeljen, majd visszament az emeletre, mert tudta, hogy az emberek gyakran az ebédidejük alatt mentek be a boltba, és ő nem akarta elszalasztani a lehetőséget, hogy eladjon valamit." - mondta az üzletvezető

Amikor Melba már a 70-es és 80-as éveit taposta, még mindig heti 40 órát dolgozott, és fia vitte őt a munkahelyére és haza. Néhány egészségügyi probléma után azonban most úgy döntött, hogy 90 évesen eljött az ideje, hogy elbúcsúzzon a Dillard's családjától.

Melba azt tanácsolta másoknak, hogy ne csupán azért járjanak dolgozni, mert fizetést kapnak érte. Szerinte sokkal fontosabb, hogy mindenki megtalálja az örömöt a munkájában.

A Dillard's nyugdíjazási partit rendezett Melba számára, ahol átadták neki a Túl a kiválóságon díjat.

Az ő fényképe díszíti most már az üzlet falát, hiszen a kezdetektől ott volt és minden nehézség és változás ellenére segítette az üzlet működését.

