A kedvenc filmjeink listáját sok minden alakíthatja, a műfajok például pont annyira befolyásolhatják a véleményünkben, mint a színészek, vagy azok a tökéletesen eltalált, és valami miatt számunkra kifejezetten emlékezetes filmjelenetek, amikre akár hosszú évek múltán is kockáról kockára emlékszünk.

A filmek mindig is egy csodálatos eszköze volt a történetmesélésnek, az elmúlt több mint 100 évben pedig számos olyan felejthetetlen alkotás született, aminek nagyságából az évtizedek múlása és a technika fejlődése sem tudott elvenni. Ezen művek pedig gyakran új filmeket inspirálnak, melyek készítői van, hogy úgy tisztelegnek az eredeti produktum előtt, hogy bizonyos karaktereket, sorokat vagy egész filmjeleneteket vesznek át. Azonban van egy finom határvonal a rajongás és a plágium között is, egy jelentős részüket ugyanis a magasabb bevétel érdekében szimplán csak a másolás vágya hajtja. Az, hogy a galériánkban található jelenetek rendezői tiszteletben tartották-e az eredeti változatot avagy sem, azt döntsd el te magad!

Az InStyle magazin írása.