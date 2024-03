Most, hogy a naptár szerint beköszöntött a tavasz, és szerencsére ezt az időjárásban is tapasztalhatjuk, ideje újra elővenni a túracipőt, meglátogatni a kedvenc helyeidet, vagy egészen új irányokba indulnod. Mi most a Bükk legszebb helyeit vettük górcső alá, melyek közül szerintünk mindegyiket érdemes felírnod az idei bakancslistás helyek közé!

A Bükk-vidék az Északi-középhegységben található, a Kárpátok része, mely nevét a benne leggyakrabban előforduló fáról, a bükkről kapta. A közepén fekvő területet az 1970-es évek végén nyilvánították nemzeti parkká, és ezen a vidéken találhatod az ország legnagyobb összefüggő erdőterületét, melynek csaknem 100 ezer hektár területet ölel fel. Kíváncsi vagy rá, hogy miért érdemes a Bükk vidékét előrevenni azon a bizonyos listán? Mutatjuk a legfőbb indokokat! Hatalmas mélységek Gondoltad volna, hogy a Bükkben több mint 1100 barlang található, melyek közül több fokozottan védet, több pedig akár képzettség nélkül, bárki számára látogatható? Ezen a területen találhatod többek között, az Anna-, a Szent István- és az Istállós-kői-barlangot, sőt a Kecske-lyukat, és az ország legmélyebb barlangját, a 274 méter mélységet elérő Bányász-barlangot is. Szédítő magasságok A mélységeken túl ez a vidék magasságokról is híres, hiszen az ország 100 legmagasabb hegye közül 59 a Bükkben csúcsosodik. A legmagasabb csúcs címét a 959 méter magas Istállós-kő birtokolja, melyet a 956 méter magas Bálvány és a 949 méter magas Tar-kő csúcsa követ. Csodás patakok és források keresztezik utadat Kanyargós patakok és vízgyűjtő területek övezik a Bükk erdeit, melyek a Tisza vízrendszeréhez tartoznak. Sőt, ezen a vidéken számos karsztforrás is ered, melyek közül az Imó-forrás, a Szikla-forrás és a Vöröskő-forrás a legismertebbek. Ezekről a látnivalókról se feledkezz meg, ha a Bükkben jársz! Szilvásvárad és a Szalajka-völgy A Szilvásváradon található Szalajka-völgy a környék egyik leghíresebb látnivalója, ahol a Szilvásváradi Erdei Vasúttal közlekedhetsz. A kirándulók egyik kedvenc helye egyértelműen a Fátyol-vízesés, de az Erdődy-Pallavicini-kastélyt is érdemes meglátogatnod a lipicai ménesről is híressé vált településen. Bélapátfalva A Bükk-vidék nyugati oldalán fekvő településen áthalad az Országos Kéktúra útvonala, így nem meglepő, hogy közelben található Bélkő-hegy és tanösvény a kirándulók kedvelt helye. De ha a környéken jársz, a Bélapátfalvi ciszterci apátság és a monostor romjait se hagyd ki a látnivalók közül! Noszvaj A kedves kis faluról a Bükkben elsőre a kellemes borok juthatnak eszedbe, de nemcsak gasztronómiai vonzerővel bír: itt található a De La Motte és a Galassy-kastély, bejárhatod a pincét és magtárat, a tájházat, a falu református templomát, sőt, még a barlanglakásokba is ellátogathatsz. Ha kíváncsi vagy a Bükk vidékének rejtett kincseire, nézd végig őket a galériában! Galéria / 6 kép 5 mesés falu a Bükkben, amit érdemes meglátogatnod Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Forrás Az Éva magazin írása. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók