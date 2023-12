Nem minden a szájfeltöltés! 7 híres nő, aki vékony ajkakkal is meghódította a világot

A szépészeti beavatkozásokat még egy évtizede sokan inkább letagadták vagy a végsőkig titkolták, míg mostanság kifejezetten trendi igénybe venni plasztikai beavatkozásokat. A mellek ugyan már nem, de az ajkak nagyobbítása elképesztő népszerűségnek örvend. Már a fiatal, tízes éveikben járó lányok is képesek a sorba állni, csakhogy a mai elvárásoknak megfeleljenek. Igen ám, de sokan elfelejtik, hogy a lassan ugyanúgy kinéző fiatalok között egyre nehezebb megtalálni a különlegeset, az egyedit, azt, aki igazi egyéniség.

Szerencsére azonban akadnak olyan sztárok, akiket a sors ugyan nem áldott meg dús, csókos ajkakkal, mégis képesek voltak a legnagyobb sztárok közé törni. Sőt, napjaink legszebb színésznőit is megtalálhatjuk köztük, akiknek az átlagosnál is vékonyabb, ám természetesen szép ajka van. És a töltésre is nemet mondtak!

Lássuk a listát a természetesen szép ajkú sztárokról:

Ők viszont nem a természetességet választották:

