Idegesítőek, mégis imádjuk őket! 7 népszerű tévés karakter, akinek Mérleg a csillagjegye

De térjünk vissza a tévés karakterekhez, akik talán sokszor idegesítenek minket a kényelmes kanapéról nézve, de valamiért mégis imádjuk őket! De mi a titkuk? A következő karakterek mind extra népszerűek, néha rossz döntéseket hoznak, de mind bájosak, intelligensek, dinamikusak, energikusak és életvidámak... És hogy mi a közös bennük? Hát a csillagjegyük, ami nem más, mint a Mérleg!

Jughead Jones – Riverdale

Jughead Jones, mindenki kedvenc hamburgerimádó tinédzsere, a Mérleg csillagjegy megtestesítője. Mérleg jegyűként arról ismert, hogy igazságos és együttműködő, emellett kiváló közvetítő, aki képes mindkét oldalát meglátni. Magába forduló és analitikus, mindig a rejtett jelentéseket és szimbólumokat keresi. Emellett hihetetlenül hűséges, bármi történjék is, kitart a barátai mellett. Sok szempontból Jughead a Mérleg tökéletes példája: kiegyensúlyozott, laza, és nem hajlandó kompromisszumokat kötni.

Cassie Howard – Eufória

Cassie rendkívül társaságkedvelő, hiszen a Mérlegek egyszerűen imádnak a barátokkal lenni. Olyannyira, hogy Cassie Howard az a fajta ember, akinek szüksége van egy barátra, hogy értékesnek érezze magát. Sok olyan egészségtelen tulajdonságot is mutat, ami az ebben a csillagjegyben született emberekre jellemző: konfliktuskerülő, ezért nem beszélt Maddie-nek Nate-ről, viszont késztetést érez arra, hogy mások kedvében járjon... Épp ezért annyira igyekszik tökéletes lenni Nate számára, hogy végül Maddie-vé változik.

Aimee Gibbs – Sex Educations

A Mérlegek arról híresek, hogy diplomatikusak, szociálisak és bájosak, ami nagyjából összefoglalja Aimee-t. A Mérlegek emellett az egyensúlyra és a harmóniára törekszenek az életükben és a kapcsolataikban, pontosan ez az oka annak, hogy Aimee nehezen szakított a barátjával. Ő egy konfliktuskerülő barát, aki nem akar senkit sem felzaklatni, gondoljunk csak bele, mennyire utálta, amikor összeveszett Maeve-vel. Aimee emellett bájos, lelkes, kíváncsi és nagyon szerethető, vagyis tipikus Mérleg.

Emily Cooper – Emily Párizsban

Emily Cooper igazi Mérleg, hiszen laza személyiség és nagyon jól kijön másokkal. Emellett nagyon igazságos gondolkodású, és hajlamos a diplomáciai érzékre. Ráadásul egy kicsit (nagyon) romantikus is, és szerelmes a szerelembe. A Mérlegek arról híresek, hogy határozatlanok, és ezt Emily Cooper szerelmi élete tökéletesen bizonyítja. Nem tudja eldönteni, hogy kit akar, legyen az Gabriel vagy Alfie, sokszor meggondolja magát. Mérleg jegyűként viszont nagyon kreatív is, és szívesen tölti az idejét azzal, hogy feltalálja magát a divat csodás világában.

Sansa Stark – Trónok harca

Sansa Stark egyértelműen Mérleg, ami azt jelenti, hogy diplomatikus, együttműködő és igazságos. Más szóval, Sansa a tökéletes ember, ha dráma van készülőben! Nyugodt és kiegyensúlyozott, de nem fél kimondani a véleményét, emellett mindig igyekszik minden oldalt meglátni, közben pedig gyorsan megtalálja a közös hangot másokkal. Sansa igazi vezető is, aki a szolgálat, a kedvesség és a kompromisszum erényeit kínálja egy olyan népnek, amelyet túl sokáig csak bábuként tekintettek a háborúzó frakciók között. Nem véletlenül lesz végül az Észak királynője.

Rory Gilmore – Szívek szállodája

Rory Gilmore tagadhatatlanul Mérleg, és ez sok mindent megmagyaráz. A Mérlegek híresek a diplomáciájukról, és arról, hogy minden különböző oldalt/látásmódot tökéletesen átlássanak, Rory pedig ebben szuper. Emellett a Mérlegek született vezetők is, főleg, ha egy kreatív munkát végezhetnek, amiben valóban jók, így egyáltalán nem meglepő, hogy Rory miért volt olyan szuper főszerkesztő a Yale-en; magabiztos, karizmatikus, aki nem fél kimondani a véleményét. Ráadásul intelligens, kiegyensúlyozott, és mindig a harmóniára törekszik.

Carrie Bradshaw – Szex és New York

Igen, minden idők egyik legikonikusabb tévés karaktere, a Szex és New York Carrie Bradshaw-ja is Mérleg, ha pedig ezt egyszer megtudod, utána már nem tudod nem észrevenni. Carrie Mérleg természete miatt mindig is hajlamos volt hisztizni, ha a párkapcsolataiban a dolgok nem úgy alakultak ahogy azt ő elképzelte, nem is beszélve arról, hogy megszállottja volt egy mesebeli románcnak (még akkor is, ha zéró esélye volt a happy endre). Carrie elbűvölő és mindig a legjobb formáját hozza, ugyanakkor drámai és határozatlan is tudott lenni a lehető legrosszabb helyzetekben - mindez pedig tökéletesen leírja a Mérleg személyiségét.

