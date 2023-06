Uncsi már a mom jeans! 7 új farmertrend, ami tarolni fog 2023 nyarán

A farmertrendek kapcsán pont az a jó, hogy sosem okoznak csalódást, és minden szezonban azt a könnyen variálható oldalukat hozzák, ami miatt sikerült is megvetniük a lábukat a divat berkeiben immáron hatvan éve.

2023 nyarán is így lesz! Ezekben a hónapokban bár általában a lengébb ötletek élvezik a nagyobb figyelmet, azért a farmertrendek tekintetében is érdemes képben lenni, ez az alapdarab ugyanis ebben a szezonban sem tűnik el, sőt! A klasszikus, mondhatni már teljesen megszokott fazonok mellé a tervezők ezúttal is próbáltak olyan új hullámos ötleteket betenni, amik nagyon jól visszaadják az éppen reneszánszát élő 2000-es évek stílusvonalát úgy, hogy közben annyira feltűnően különlegesek, amik mai szemmel nézve is abszolút emészthető.

Kattints tovább és mutatjuk is az idei nyár legmenőbb farmertrendjeit!

Galéria / 14 kép 7 farmertrend, ami kihagyhatatlan 2023 nyarán Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg, hogy a nyári ruhák tekintetében hogyan alakul a 2023-as szezon!

Galéria / 15 kép 5 ruhatrend, ami jön és 5, ami megy idén nyáron Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.