Amikor művészekre gondolunk, legtöbbször a kreativitás, az egyéni látásmód, a víziók jutnak eszünkbe. És miközben az is megfordul a fejünkben, hogy a siker mindig kemény, szívós munka eredménye, hajlamosak vagyunk a művészeket - és általában a híres embereket - zseniknek látni, akik nem hasonlítanak a hétköznapi emberekre, pláne nem saját magunkra. Fogadni merek, hogy nem is sejted, milyen sok világhírű művész van, akik nemcsak nagyon tehetségesek voltak, hanem valamilyen testi nehézséggel is meg kellett küzdeniük. Az Éva magazin írása.

Sokunknak van valamilyen testi hibája - veleszületett vagy szerzett, kisebb vagy nagyobb. És bár ezek nagyon különbözhetnek egymástól, abban mégiscsak hasonlítanak, hogy nehezebbé teszik az életet. Szerencsére azonban sokan vannak, akik kellő segítséggel vagy akár a saját erejükből úrrá tudnak lenni a nehézségeiken - és a művészek között olyan is akad, aki képes a szépséget, a különlegességet, a lehetőséget is meglátni a saját szabálytalanságában. Mutatok néhány régi és mai példát - kattints a galériára! Galéria / 6 kép 6 sikeres művész, aki testi hibával küzdött