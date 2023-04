A mondás úgy tartja, a tavasz a szerelem évszaka és ez a feltételezés egyáltalán nem alaptalan: a jó idő nemcsak a programlehetőségek bővítésének kedvez, hanem a (mentális) egészségednek is. Tudtad, hogy a tartós D-vitamin hiány akár depresszióhoz is vezethet? Úgyhogy a szabadtéri események és a napfürdő a hangulatodat is felturbózza, növeli a szerotonin, azaz a boldogsághormon szintedet, ami természetesen a szerelmi életedre is szuper hatással lehet. És mivel a napok is egyre hosszabbakká válnak, csökken a szervezetedben a melatonin szintje, ami egyes kutatások szerint gátolhatja a szexuális vágyakért is felelős tesztoszteron termelődését…

Kell ennél több bizonyíték arra, hogy a tavasz valóban a flörtölés és a romantika időszaka? Egyszóval, nincs más dolgod, mint ránhangolódni az előtted álló hetekre, ami az alábbi kötetekkel garantáltan sikerülhet! Ráadásul a JOY nyári lapszámában több olyan kupont is találhatsz, amelyekkel kedvezményesen frissítheted fel a könyvespolcodat a 2023. május 18-21. közötti JOY-napok alatt. Hisz tudod, #spórolnimenő!

MAGAZINER EARLY BIRD AKCIÓ Április 26. és május 2. között a magaziner.hu-n 3285 Ft helyett 2499 Ft-ért szerezheted be a JOY magazin digitális előfizetést (3 lapszám) és a JOY-napok kuponokat együtt.

Ezekre a romantikus regényekre érdemes lecsapnod!

