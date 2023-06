A szexualitásod megtalálása hosszú időbe telhet, ez pedig a biszexuálisok esetében sincs másképp. Ha hozzávesszük a biszexualitást és a biszexualitással kapcsolatos, még mindig túlságosan elterjedt tévhiteket, a biszexualitással való megbékélés nehéz lehet.



„Bizonytalannak lenni abban, hogy bi vagy-e vagy sem, valójában hozzátartozik a bi-kultúrához" - mondja Jen Winston, a GREEDY: Notes From a Bisexual Who Wants Too Much szerzője, majd így folytatja:



„Lehet, hogy azt hiszed, hogy a bizonytalanságtól „heteróbb” leszel, de valójában inkább biszexuálisabbá tesz."



Ha tehát azon gondolkodsz, hogy „biszexuális vagyok-e?", esetleg biszexuálisnak vallod magad, akkor mindenekelőtt túl kell lépned a sztereotípiákon. Annak ellenére, amit esetleg hallottál, a biszexualitás azt jelenti, hogy egynél több nemhez vonzódsz. Ha nemtől függetlenül vonzódsz az emberekhez, és megvan benned a lehetőség, hogy bármelyik nemű emberhez vonzódj, akkor valószínűleg pánszexuális vagy. Persze az, hogy milyen címkét használsz, az csak rajtad múlik, a szexualitásod azonosításában nincs helyes vagy helytelen.



Egyes nők viszont állítják, hogy volt egyetlen konkrét pillanat, amikor egyértelműen eldőlt bennük, hogy ők bizony biszexuálisak... Ha kíváncsi vagy a sztorikra, akkor azonnal katt a galériára!

Galéria / 6 kép 6 nő elmesélte a pillanatot, amikor rájött, hogy biszexuális Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria