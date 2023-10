5 takarítási trükk, amit egy takarítónőtől tanultam: bárcsak tudtam volna ezeket korábban

Ha nem szeretnéd, hogy a fejed fölé nőjön a rendetlenség, akkor bizony minden héten ki kell takarítanod a lakásod, ha pedig még egy háziállattal is osztozol az otthonodon, akkor még sűrűbben is sort kell keríteni ezekre az alkalmakra. Bár van, aki egyszerűen imád takarítani és rendet rakni, a többség nyűgként fogja fel, de olyan is akad, aki akárhogy próbálja, egyszerűen nem tudja beiktatni a sűrű teendői közé. Ők legtöbbször takarítónőt fogadnak, aki segít rendben tartani a környezetüket.

Most pedig nézzük, mit tanultam a takarítónőtől, amiről mindenkinek tudnia kell:

Így lesz újra tiszta a serpenyő

Téged is bosszant, hogy a serpenyőid alja tele van ráégett szennyeződéssel? Bár azt nem ígérjük, hogy ugyanolyan lesz, mint új korában, de segíthetsz az állapotán egy trükkel. Ehhez csak arra van szükséged, hogy vizezd be a serpenyő alját, szórj rá szódabikarbónát, sót, majd locsold le mosogatószerrel. Hagy állni 5-10 percig, majd alaposan dörzsöld át és fedd le egy textil ronggyal újabb 5 percre. Ezután alaposan öblítsd le.

Szabadulj meg a rovaroktól

Ez egy nagyon egyszerű, de annál hatásosabb trükk, ugyanis takarítás közben simán belefuthatsz néhány ízeltlábúba. Ha viszont irtózol tőlük, akkor vegyél a kezedbe egy tisztító hengert, amivel a ruhádat szoktad szöszteleníteni és azzal kapd el őket. A pókhálót is hasonló módon tudod összeszedni, ami rátapad a hengerre.

Így szagtalanítsd a mikrót

Megannyi trükk létezik a neten, ami azt ígéri, hogy általa búcsút inthetsz a mikróban megjelenő kellemetlen szagoktól. Az ecetesről és a citromosról már biztosan hallottál, de azt tudtad, hogy a kávé is tökéletesen elveszi a szagot? Mindössze annyi a dolgod, hogy 2 evőkanál őrölt kávét tegyél egy bögrébe, öntsd fel vízzel és melegítsd mindezt 10 percig.

Sütőpapír a hűtőbe? Naná!

Nemcsak sütésnél jöhet jól ez az eszköz, hanem a hűtő tisztán tartásánál is. Miután kitakarítottad a hűtőt, helyezz minden polcára sütőpapírt, és így sokkal ritkábban kell majd ezzel foglalkoznod. A papír ugyanis felfogja a cseppeket, megvédi a polcokat és téged is megkímél attól, hogy azon bosszankodj, már megint kifolyt valami a hűtőben.

A kóla tényleg tisztít?

Biztosan hallottál már arról, hogy egyesek kólával takarítják ki a wc-jüket, és ez egyáltalán nem véletlen, a trükk ugyanis működik. A lényeg, hogy miután beöntöd a wc-be, hagyd állni egy kicsit és ezután kezdd el súrolni.

