5 személyeskedő kérdés, amit jobb, ha nem teszel fel az első randin

Az ismerkedési folyamat ideális esetben olyan, mint egy lépcső: mindig eggyel feljebb lépünk, ahogy jobban megismerjük egymást. Vannak, akik szerint az a jó megoldás, ha rögtön az elején kiterítjük minden lapunkat, ha nem árulunk zsákba macskát, és bár az valóban fontos, hogy mindenki magát adja, de vannak olyan témák, amiknek nem az első alkalommal kellene szóba kerülniük.

Mi történt az előző kapcsolatodban?

Ez az a témakör, ami a legtöbbünket érdekel, és tény, hogy sok mindent meg lehet belőle tudni, de nem mindegy, hogy átlépünk-e egy bizonyos határt, vagy sem. Nem arról van szó, hogy nem lehet megkérdezni, hogy mikor ért véget az előző kapcsolat, még az okra is rá lehet kérdezni, de részletekbe menni nem szerencsés. Elronthatjuk vele a hangulatot, és a másikat is kellemetlenül érintheti egy ennyire személyes kérdés – főleg akkor, ha nem valami miatt nem volt egyszerű a szakítás, így még magyarázkodásra is késztetheti a történet, hiszen nem ismeritek egymást.

Mit gondolsz rólam?

Erre a kérdésre kevés az az ember, aki ne zavarodott mosollyal válaszolna valami elképesztően általánosat – teljesen jogosan. Ha az első benyomásra vagy kíváncsi az rendjén van - erre viszont jobb a „mi az első benyomásod rólam?” kérdés -, de ne vizsgázass, ne várj egy komplett személyiségelemzést az első találkozó után, miközben a tekinteteddel fürkészed a másikat, hogy eltalálja-e a személyiségjegyeidet. Akármennyire is figyel, érdeklődik a másik, a randizás nem sprint.

Miért vagy még mindig szingli?

Elsőre ez egy ártatlan kérdésnek tűnhet, de mögötte gyanakvást is lehet feltételezni, ami bántó, sértő lehet a másik számára. Azt sugallhatja, hogy látszólag rendben van, de lehet a háttérben valami olyan dolog, ami miatt elkerülik a potenciális jelöltek, hogy valami baj van vele. Természetesen, nem mindegy a hangsúly, amivel ezt a kérdést feltesszük, de szerencsésebb inkább konkrétumokról kérdezni, például arról, milyen társat keres maga mellé – a válaszból sok mindent megtudhatsz.

Mik a terveid a jövőre nézve?

Ez a kérdés több ponton is hibádzik: egyrészt olyan, mintha egy állásinterjún lennénk, másrészt korai. Az első randin azt érdemes felmérni, hogy megvan-e az összhang, jól érzitek-e magatok egymással, de ha közben a másik 5 éves tervéről érdeklődsz, elveszhet a varázs. Természetesen, fontos tudni, ki, hogy képzeli el a jövőjét, de erre ott az első randit követő többi alkalom.

forrás: Getty Images

Szerinted együtt tudnál élni velem?

Ne lepődj meg, ha erre a kérdésre a férfi hanyatt esik. Nem ismer, és annyira gyors tempót sugallsz ezzel a kérdéssel, amilyenre nem sokan vágynak. Gondolj bele, ha a célod egy jól működő párkapcsolat, az nem egyik pillanatról a másikra fog kialakulni, hiszen az ismerkedés egy folyamat. Az, aki az első találkozón erre a kérdésre rábólint, vagy zavarban van, és szabadulni akar a kínos szituációból, vagy egyszerűen nem vehető komolyan – mint ahogy a kérdés sem.



