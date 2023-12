5 karácsonyi ajándék, aminek mindenki örül – ezekkel képtelenség mellélőni

Készülj velünk az ünnepekre! Hamarosan itt a karácsony, amikor mindenki igyekszik meglepni a szeretteit – van, aki kisebb, míg mások nagyobb ajándékokkal. Bármelyik csoportba is tartozol, van egy szuper hírünk számodra: Jön a JOY-Napok Xmas special december 7-10. között, aminek keretein belül valóra válthatod a saját és mások kívánságait. Itt az ideje lecsapni a karácsonyi ajándékokra is, így ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy a JOY-Napok Xmas special alatt akár 50% kedvezménnyel vásárolj. Szerezd be a kuponokat minél előbb, amit két módon tehetsz meg: a magazin megvásárlásával vagy a kuponok letöltésével az appban! A kuponcsomag ára: 1490 Ft

forrás: https://joynapok.hu/

Máris mutatunk néhány ajándékötletet!

A karácsonyi készülődés és díszítés szerelmeseinek tuti elfér egy-két új dísz a gyűjteményében minden évben. Idén se hagyd őket újdonságok nélkül, lepd meg őket valamilyen cuki kis kiegészítővel, amiről a következő években te fogsz majd az eszükbe jutni. A Möbelixben számos ilyen terméket találsz, a JOY-Napok Xmas special alatt pedig 20% kedvezménnyel vásárolhatsz az üzletekben és online is. Az aktuális szórólapban szereplő, illetve a kifutó termékekre nem tudod beváltani a kupont és más kedvezményekkel sem vonható össze.

Amivel idén karácsonykor sem tud mellélőni, az nem más, mint a kozmetikumok széles csoportja, amibe rengetegféle dolog beletartozik. A családod férfi tagjainak bármikor jól jöhet egy finom illatú tusfürdő, egy aftershave vagy egy dezodor, a nőkről pedig ne is beszéljünk! Nekik aztán pláne könnyű a drogériákban válogatni, hiszen imádják a parfümöket, a sminkeket, de a hasznos dolgoknak is nagyon tudnak örülni, mint mondjuk egy elegáns papírzsepi tartó, amit az asztalra helyezhetnek. A Marionnaud-ba most igazán megéri betérni a JOY-Napok Xmas special alatt, ugyanis ha 2 db teljes árú terméket vásárolsz online vagy az üzletekben, akkor 25% kedvezményt kapsz a végösszegből. Sőt, ha törzsvásárló vagy, akkor te 28% kedvezményben részesülsz.

Az egyik leghasznosabb dolog, amire talán a szeretteid sem gondoltak eddig, hogy szükségük van rá, az a kézi porszívó, vagy morzsaporszívó. Ha eddig nem használták, ezután imádni fogják, főleg akkor, ha kisállat vagy kisgyerek is van a házban, ugyanis pár óra töltés után csodákra képes. Nem kell előszedni a nagy porszívót és bajlódni vele, hanem könnyedén össze lehet szedni a koszt vele. Akkor is bevethető gyorsan, ha vendégeket várnak. A Karchernél most van lehetőséged 20% kedvezménnyel megvásárolni ezt a terméket.

Valószínűleg a te környezetedben is él egy-két olyan személy, aki szenvedélyesen szeret kávézni és az sem mindegy neki, hogy milyen kávét fogyaszt épp, milyen csészéből. Nekik igazán könnyen találsz ajándékot, hiszen az elviteles bögrék, a csészék, a tej- és cukortartó készletek és még a lattés kanalak is ötletes meglepetések lehetnek. A Tchibo üzleteiben és online webáruházában 2 db használati cikk esetén 20% kedvezmény jár a JOY-Napok Xmas special alatt, így érdemes szétnézni a kínálat között.

Az biztos, hogy télen a napszemüveg nem tartozik az elcsépelt ajándékok közé, hiszen nem feltétlenül jut eszünkbe ilyenkor napszemüveget vásárolni. Pedig ez egy kiegészítő, amire egész évben szükségünk lehet, ráadásul mindenkinek jól jön, ha lapul egy-két stílusos darab a szekrényében. Ha valakinek teljesen tisztában vagy a stílusával vagy célozgatott rá, hogy milyen napszemüvegre vágyik, akkor a JOY-Napok Xmas special alatt érdemes betérned az Optic World és az Optic World Exclusive üzleteibe, ahol 25% kedvezmény jár minden szemüvegre és napszemüvegre, valamint kontaktlencsére.