4 ruhafazon, ami már nem lesz divatos idén ősszel - mutatjuk, mik jönnek helyettük!

A meleg hamarosan tényleg elbúcsúzik, de szerencsére gardróbunk egyik kiemelten kedvenc darabja, a ruha velünk marad, és ezúttal is minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy viszonylag gyors és látványos megoldást kínáljon a legrohanósabb hétköznapokon is.

Pontosan azért is rajongunk töretlenül érte, mert évszaktól függetlenül a legkülönfélébb stílusvilágban is könnyen feltalálja magát, és a mellé pakolt cipőket, kiegészítőket és ez esetben a meleg rétegeket is szívesen fogadja. Egy jó ruha tehát tényleg igazi kincse lehet a gyűjteményednek, és bár a trendek változása őket sem kerüli el, azért nem kell túl messzire pakolnod a szívednek kedves darabokat sem, viszont azt gondoljuk, hogy sose rossz képben lenni azzal, hogy 2023 őszén milyen irányzatok lesznek a stílusos nők kedvencei!

Mutatjuk tehát, hogy melyik az az 4 ruhatrend, amivel tuti vétel lesz ebben a szezonban, és mely 4 az, amit ideje egy időre elfelejtened!

Galéria / 12 kép 4 ruhatrend, ami jön és 4, ami megy 2023 őszén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több őszi stílustippre vágysz? Akkor ezt a válogatásunkat se hagyd ki!

Galéria / 12 kép 4 lapos cipő, ami jön és 4, ami megy idén ősszel Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.