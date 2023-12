Lehetetlen választani: 3 cipőtrend, aminek nem lehet ellenállni az ünnepi időszakban

Ha te sem tudod eldönteni mivel is koronázhatnád meg az ünnepi szetted, akkor itt az ideje, hogy körül nézz az idei téli cipőtrendek között. Hiszen nincs ahhoz fogható érzés, mint amikor belenézel a tükörbe, és egyszerűen nem találsz hibát a megjelenésedben, ehhez pedig elengedhetetlen a tökéletes lábbeli kiválasztása.





Metálos ezüst

Az ezüst a karácsony alapvető velejárója. Sokan csak az aranyra illetve a piros darabokra koncentrálnak, de ez hatalmas hiba. Az ezüst, metálos hatású lábbelikkel nem nyúlhatsz mellé ebben az időszakban. Szinte nincs is más cipő, ami jobban tükrözne egy elegáns, mégis izgalmas parti hangulatot. A keskenyebb magas sarkú fazonokat fel tudod venni bármilyen széles szárú nadrághoz, overálhoz, vagy akár bármilyen ruhához és szoknyához is. Ha pedig testhez álló nadrág mellett döntesz, érdemes körülnézni a platform talpú cipők között is.

Extra hegyes

Egy igazán elegáns, letisztult szetthez tökéletes választás. A következő időszakban minél erősebb, agresszívabb, hegyesebb, annál inkább trendi. Ezekkel a darabokkal igazán nőies és határozott megjelenést érhetsz el, mindegy, hogy egy klasszikus fekete, vagy akár egy rikító piros darabot választasz.

Fűzős midi-csizmák

A „csizmát érdemes venni télre” tanács pont olyan hasznos, mint ha azt mondanánk, hogy nyáron érdemes ujjatlant hordani. De bizony egyáltalán nem mindegy, hogy milyen is az a csizma. Az elmúlt években, és ami azt illeti az idei késő őszi időszakban is, a bokacsizmák és a magasszárú csizmák a figyelem középpontjában álltak. Ám a nagy rivalizálás közepette egy harmadik csizmatrend kúszott be a reflektorfénybe, a fűzős midi-csizmák.

Dobd fel a szetted az alábbi darabokkal is!

Galéria / 10 kép 10 kihagyhatatlan téli darab 10 ezer forint alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria