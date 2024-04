Hivatalos: Őt tartják jelen pillanatban a legutálatosabb hírességnek a világon - több mint százezer szavazat érkezett!

A hírességnek meg van az ára, mert bármit csinálsz egy világ figyeli. Azért mert egy influnszert, celebet vagy sztárt több millióan követnek a közösségi oldalon, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy szeretetből teszik.

Az emberek pedig nemcsak a legkedveltebb, hanem a legutáltabb sztárokról is szoktak szavazni. Sokszor várjuk a híreket és sztárbotrányokat, de azért koránt sem mindegy, hogy egy hatalmas divatbakiról van szó, vagy ennél sokkal súlyosabb vádakról... Az idei, 2024-es legellenszenvesebb hírességek listára is több mint százezren szavaztak, és bizony mi is meglepődtünk egy-két néven! Egy biztos, a Kardashian-Jenner családnak van min elgondolkoznia!

Kattints a galériára és mutatjuk az év legellenszenvesebb hírességeinek toplistáját!

Az InStyle magazin írása.