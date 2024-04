Lejárt a koreai arcápolási rutin ideje! 8 skincare trend, ami meghatározza 2024-et

2024 igazi trendteremtőnek számít az arcápolás terén, ugyanis több olyan újdonságot is hozott magával, ami gyökeresen meg fogja változtatni az eddigi skincare rutinunkat! Most viszont nemcsak krémekről, és összetevőkről van szó, hanem egy új szépségápolási filozófiákról is, amelyek váltják például a sok lépéses koreai bőrápolási rutint! Nos, nézzük is a legnagyobb újdonságok!

Skinstreaming rutin

forrás: Pexels Az egyik legnagyobb arcápolási trend, ami meghatározza 2024-et!

„A kevesebb néha több!", tartja a mondás, illetve 2024 meghatározó szépségápolási trendje is, a skinstreaming. A lényege, hogy egyszerre maximum 3-4 terméket használj az arcápoláshoz, ennél nem kell több! Egyrészről ez a pénztárcának is hasznos, másrészről pedig a bőrünknek is jót tesz, ha egyszerre egy probléma megoldására koncentrálunk.

Most pedig kattints a galériára és mutatjuk tovább az idei év legfelkapottabb arcápolási trendjeit, amik nemcsak hatékonyak, de újítóak is!

