A divattal együtt a sminktrendek is változnak, de ez a frissítés mindig jól tud jönni, főleg ha ezzel a mi dolgunk is egy fokkal könnyebbé válik majd. Már az elmúlt években rengeteg olyan terméket dobtak piacra, ami segítségünkre lehet abban, hogy abszolút nulla tapasztalattal is egy viszonylag jól működő sminket varázsoljunk magunknak, ennek köszönhetően pedig a tükör előtt töltött percek amolyan lelkes amatőrként is sikerélményként élhetjük.

Ezért is külön öröm, hogy a sminktrendek terén nagyrészt idén sem kell túl nagy változásokra számítani, sőt mi több, a szakértők szerint 2024-ben le is egyszerűsödnek a főbb irányzatok és a könnyebben használható beauty újdonságok kerülnek előtérbe, így már nem feltétlen kell annyi mindent magunknál tartani a neszesszerben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezzel búcsút is kell inteni a merész sminkeknek, hiszen a kevesebből is lehet többet alkotni, de az is biztos, hogy idén egy fokkal könnyebb lesz majd a dolog.

Kattints tovább és mutatjuk is a 2024-es év legmeghatározóbb sminktrendjeit!

Galéria / 7 kép A 2024-es év 7 legnépszerűbb sminktrendje Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezt a válogatásunkat se hagyd ki! Na? Melyik a te éved?

Galéria / 23 kép Miről maradtál le! Ez volt a legmenőbb beauty trend abban az évben, amikor születtél Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.