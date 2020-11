Babetta és Della: Megérkezett a 2020-ban bejegyzett legfurább lánynevek listája

Rómeó és Júlia már rég a múlté, felváltotta őket Emma és Liam. Ugyanis ezek voltak idén a leggyakoribb babanevek. Az Emma amúgy már évek óta töretlenül népszerű, nem csak Amerikában, az egész világon, ma már valószínűleg a játszótereket is ők uralják.

De most hagyjuk a népszerű lányneveket, jöjjön egy sokkal viccesebb, és egyben kényesebb kategória: az újdonságok! Azaz azok a női utónevek, amiket 2020-ban kérvényeztek az új csemete érkezésétől megrészegült szülők, kérésükre pedig a válasz valami érthetetlen oknál fogva az volt, IGEN. A következő lista minden tagjáról elmondható tehát, hogy legalább egy ember birtokolja az országban, bár hogy szeretni fogja-e még, ha egyszer felnő, az már egy másik téma. És most jöjjenek a 2020-as újítások!

Asma

Babetta

Balzsam

Bolda

Britani/Britni

Búzavirág

Cezarin

Cippóra

Citta

Csendike

Csinyere

Dafna

Delani

Della

Eudoxia

Fadett

Filadelfia

Főbe

Galamb

Hildelita

Imodzsen

Jáél

Kalpavalli

Krimhilda

Laksmi

Mikolt

Múzsa

Szulamit

Uzonka

Ünige

Vulfia

Zejnep

Zsinett

Most pedig jöjjön pár régebbi kedvencünk!

