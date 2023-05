Május 4-én mutatják be a Netflix platformján a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című sorozatot, ami után a pletykák szerint már nem sokat várni a rajongóknak arra, hogy végre premierközeli állapotba kerüljön A Bridgerton család régóta várt harmadik évada.

A streamingszolgáltató egyik legkedveltebb sorozata kétségtelenül A Bridgerton család, a készítők pedig mindent meg is tettek azért, hogy lenyűgöző kosztümök és díszletek között idézzék meg a régens Anglia világát, azt a világot, ami a széria epizódjaiban minden túlzás nélkül káprázatosan romantikusan fest, ám a valóságban ez a történelmi korszak messze nem volt ennyire vonzó és fenséges, és ugyanez igaz a régenst követő viktoriánus korszakra is. Ezekről a dolgokról persze nem szólnak a képkockákra alkotott percek, így most mi mesélünk pár történelmi érdekességet. Következzen tehát 12 történelmi tény, ami nemcsak a Bridgertonból, de szinte az összes régens és viktoriánus korban játszódó alkotásból kimaradt!

Galéria / 12 kép 12 történelmi tény, ami a régens és viktoriánus korszakot ábrázoló alkotásokból gyakran kimarad Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A sorozat készítői a történelmi hűség kárára szívesen inspirálódnak egyébként napjaink trendjeiből. Íme 6 rejtett popkulturális utalás A Bridgerton családban, amit a legtöbben ki sem szúrtak!

Galéria / 6 kép Popkulturális különlegességek, amik A Bridgerton család készítőit is megihlették Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.