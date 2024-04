Egyes háztartási termékek vécén való lehúzása a szemétbe dobás helyett eltömítheti a lefolyócsöveket, szennyezheti a vízrendszert, vagy akár környezeti károkat is okozhat. A csövek a legszélesebb pontjukon is csak mindössze 10 cm átmérőjűek, ami azt jelenti, hogy még a kicsi, ártalmatlannak tűnő tárgyak is komoly vízvezeték-problémákat okozhatnak.

forrás: Pexels/Pixabay

Rengeteg pénzbe kerülhet, ha egy szakembert bízunk meg az eltömődött lefolyó megjavítására, nem is beszélve a túlcsorduló WC okozta vízkár helyreállításának költségeiről. Előzzük meg a vízvezeték-vészhelyzetet (és a költséges számlát) ezekkel a tippekkel arról, hogy mi nem kerülhet a vécébe!

12 dolog, amit soha ne húzz le a WC-n!

Galéria / 12 kép 12 mindennapi dolog, amit SOHA ne húzz le a WC-n! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás

Az Éva magazin írása.