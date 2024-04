10 színész, akit utólag teljesen kivágtak egy filmből - voltak rajongók, akik még a stúdiót is beperelték emiatt!

A filmgyártás története során elég sok esetben előfordult már az, hogy az eredeti hosszba tervezett percek alakulása, esetleg szerződésbeli gondok, szimplán megváltozott vélemények vagy egyéb külső tényezők hatására úgy döntöttek a készítők, hogy az adott színész jeleneteit inkább kivágják a produkcióból.

A hazai mozikban február 29-én mutatták be a Denis Villeneuve által rendezett, A Dűne: Második rész című filmet, mi körül az elmúlt hetekben kicsit sem lankadt a lelkesedés, erre pedig nagyban rásegít az, hogy több egyre több érdekes kulisszatitok lát napvilágot a sci-fi kapcsán. A rendező már a bemutató előtt mesélt arról, hogy bizony pár ponton nemcsak meg kellett változtatni az eredeti művet, de az elkészült anyagot még ha fájdalmas döntésnek bizonyult is, bizony meg kellett vágni. A végeredmény pedig így is 166 perces lett, így el se tudjuk képzelni, hogy a teljes hossz hány percet számlált volna. Az viszont biztos, és ez a rajongóknak is gyorsan feltűnt, hogy a 2021-es Dűnében, a Thufir Hawatot alakító Stephen Henderson a film második részében abszolút nem kapott szerepet. Nos, sajnos mint később kiderült, bár leforgatták a színésszel a jeleneteket, végül mégis úgy döntöttek, hogy teljesen kivágják azt az alkotásból. „Az egyik legfájdalmasabb döntések egyike az volt, hogy Thufir Hawat nem került bele. Ő egy olyan karakter, akit nagyon szeretek, de már az elején eldöntöttem, hogy egy Bene Gesserit adaptációt készítek. Ez azt jelenti, hogy a Mentatok nincsenek annyira jelen, mint amennyire lenniük kellene, de ez az adaptációk egyfajta velejárója” – mondta Denis Villeneuve az Entertainment Weeklynek.

Stephen Henderson esete és Denis Villeneuve fájó döntése, mint ahogy azt már fentebb is írtuk, sajnos nem egyedi Hollywoodban. Ennek kapcsán gondoltuk, hogy készítünk egy válogatást a témában, és meg kell hagyni, hogy elég sok érdekes részlet is van köztük.

Következzen 10 híres színész, akiknek jeleneteit végül kivágták egy filmből!

