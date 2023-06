A nyári forróságban nehéz lehet a kényesebb növényeket életben tartani, ezért érdemes előre tájékozódnod az igényeikről, és ne csak szépségüket vedd figyelembe. Szerencsére van jó néhány olyan virág, melyekkel a kezdők is könnyen boldogulnak, és nem gond számukra a kánikula sem. Ültetheted őket kaspóba, balkonládába, cserépbe és függő kosárba is, és még a méhek is hálásak lesznek érte.

Hogy teraszod gyönyörű színekben pompázzon, mutatunk 10 növényt, amit érdemes elültetned!

Galéria / 10 kép 10 növény a balkonládába, amivel színesítheted erkélyedet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria