10 ikonikus filmjelenet, ami eredetileg benne sem volt a forgatókönyvben

Egy film sikerét nagyon sok minden befolyásolhatja, hiszen a jól kidolgozott történetszálak mellett fontos az is, hogy olyan színészeket szerződtessenek le a munkára, akik képesek megragadni a rájuk osztott karakter lényegét, a vágásról, a filmzenéről nem is beszélve, sőt mi több, az ikonikus jelenetek is oroszlánszerepet töltenek be a népszerűségi mutatók rohamos ugrásában.

Bizonyos filmkockákban pedig semmi megtervezettség sincs, pont azért lesznek emlékezetesek, mert a benne szereplő színészek egy hirtelen ötlettől vezérelve az improvizáció mellett döntöttek. Ezzel számos alkalommal sikerült olyan ikonikus jelenettel gazdagabbá tenniük az alkotást, ami ma már egybefonódik az adott mű egészével, és ami nélkül nem is tudnánk elképzelni ezeket a filmeket. Te gondoltad volna, hogy mindezeket csupán a véletlen szülte? Következzen 10 olyan ikonikus jelenet, ami forgatókönyv nélkül is tökéletesnek is bizonyult!

Az InStyle magazin írása.