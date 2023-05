„A szépség legnagyobb titka az elégedettség” - 10 felejthetetlen idézet Tina Turnertől

Tegnap este szomorú hír járta be a világot, 83 éves korában elhunyt Tina Turner. Egy igazi legenda távozott, hiszen a rock and roll királynőjének tizenkétszer kapott Grammy-díjat és többször jutalmazták Golden Globe-díjjal is 50 évig tartó sikeres karrierje során.

Kevés művész büszkélkedhetett olyan énekhanggal, mint Tina Turner. Mert az övé fel tudta nyitni a legnagyobb lakatokkal elzárt szíveket, és feltölteni azt, akiből elfogyott az erő. Kitörölhetetlen, emlékezetes, egy igazi kincs. Azt mondják, ha tudni akarod, mit gondol egy énekes a világról, hallgasd meg a dalait, de Tina a dalokon túl is szerette megosztani gondolatait, és ennek a ma már szállóigévé vált idézetei a bizonyítékai. Nem tartotta magát bölcsnek, nem hitte, hogy megtalálta a boldog élet titkát, de hitt abban, hogy a folyamatos fejlődés az, amire az életünkben koncentrálnunk kell, és ha így megyünk végig az úton, akkor minden este elégedettek lehetünk, mikor álomra hajtjuk a fejünket.

Íme 10 felejthetetlen Tina Turner idézet az élet rejtelmeiről!

Galéria / 9 kép 10 legendás idézet Tina Turnertől Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.