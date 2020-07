2020 valószínűleg az utóbbi idők egyik legfurcsább éve. Európaiként elég rég nem lehetett részünk világtörténelmi jelentőségű eseményekben. Utoljára talán a 90-es évek, a rendszerváltások és a délszláv háború korában. A koronavírus viszont minden bizonnyal be fog vonulni a történelemkönyvekbe. Akár egy egyszeri előfordulásról van szó, akár a világjárványok korának első hírmondójáról, a COVID-19 meg fog maradni az emlékezetünkben.

Ezzel szemben sok olyan dolog is történt 2020-ban, amikre jó eséllyel már ma sem emlékszünk. A médiában tulajdonképpen 4 hónapja csak a koronavírusról lehet hallani, és ez nagy hatással van ránk. A járvány sajnos nem csak a terveinket írta át, hanem az emlékezetünket is. Pedig 2020 a vírustól függetlenül is egy izgalmas év, ami teli van emlékezetes hírekkel, sikerekkel, pillanatokkal. Most, hogy elkezdődött a július, ideje visszanéznünk egy kicsit, és átgondolnunk, mi mindenre emlékezhetnénk még.

A Éva magazin által összeállított galériában egy szubjektív válogatás olvasható 2020 elfelejtett híreiből, eseményeiből. Lesz közöttük külföld, belföld, politika, bulvár, mémek, kultúra és sport:

